متحور دلتا يهدد أسواق النفط.. ماذا لو ارتفع سعر خام برنت عن 80 دولارا؟

مخاوف كبيرة تهدد أسعار النفط عالميا، رغم التوقعات بانخفاض خام برنت عن 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل هذا العام، إذ تستمر حالة عدم اليقين العالمية، التي يقودها مؤخرا، ارتفاع الإصابات بمتحور دلتا، من فيروس كورونا المستجد، وسط ترجيحات بأنها ستتسبب في ضعف الطلب العالمي على النفط.

قال بنك AmInvestment في تقرير موضوعي يوم أمس، إن انتشار متحور دلتا في جميع أنحاء العالم، أثار مخاوف بشأن انتكاسة محتملة للطلب العالمي على النفط، مشيرا إلى أن ارتفاع التكاليف وتجديد إجراءات الإغلاق لاحتواء انتشار الفيروس، قد أضعف بالفعل نمو المصانع في الصين.

زيادة أسعار النفط تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد

أضاف التقرير، أنه يتوقع أيضا أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالكامل باتفاقها لزيادة الإنتاج كل شهر، بمقدار 400 ألف برميل يوميا ابتداء من أغسطس.

وأشار إلى أن التقديرات تدور حول 80 دولارا للبرميل، وأن أي زيادة عن هذا الرقم سيكون لها آثارا سلبية على النمو الاقتصادي العالمي، متوقعا أن تبقي «أوبك» أسعارًا أعلى من 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2021.

البرميل في طريقه لأعلى مستوى منذ عامين ونصف

في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، قال بنك AmInvestment إن أسعار نفط برنت ارتفعت في المتوسط ​​بأكثر من 50%، لتتجه نحو 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف، لكن الاتجاه الصعودي في أسعار النفط توقف، عندما انزلقت الأسعار لمدة 6 أيام متتالية، اعتبارًا من 12 أغسطس، وهو ما يشعر المستثمرين بالقلق بشأن توقعات الطلب على الوقود.

وأضح البنك، أن أسعار النفط بدأت في الارتفاع بشكل قوي في يناير 2020، إذ اقتربت من 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل للمرة الأولى، منذ أكثر من 3 أشهر، ولافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة لاحتواء انتشار الفيروس، ما أدى إلى انهيار تاريخي في السوق في أسعار النفط، وقد أدى انخفاض الأنشطة الاقتصادية إلى زيادة العرض، وتسبب في حدوث اضطراب في أسعار النفط، على الرغم من موافقة أوبك على خفض مستويات الإنتاج.