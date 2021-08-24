«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن «متحور دلتا بلس»

طمأن الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب قصر العيني، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين بسبب حالة الفزع، التي تسيطر عليهم عقب الإعلان عن دخول «متحور دلتا بلس» إلى مصر، خاصة بعد زيادة البحث بين رواد المواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة عن «متحور دلتا بلس»، عقب إعلان وزيرة الصحة والسكان عن وجوده منذ يوليو الماضي.

خطاب: متحور دلتا بلس أحد تحورات فيروس كورونا

وأجاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن كل الأسئلة المتعلقة بـ«متحور دلتا الجديد» في سؤال وجواب.

** ما هو متحور دلتا بلس؟

- هو أحد التحورات لفيروس كورونا ويعد الأشد فتكًا من التحورات السابقة.

** س: ما هي أعراض متحور دلتا بلس؟

- ارتفاع شديد في درجة الحرارة مع وجود دور برد مصاحب للحالة المصابة بالمتحور وتزيد الأعراض مع مرور الوقت، بالإضافة إلى الصداع المزمن.

** س: ما مدى سرعة انتشاره بين المواطنين؟

- يعد الأسرع حيث يمكن للشخص المصاب أن ينقل الفيروس لأكثر من شخص في وقت واحد.

** س: ما هي الفئة الأكثر تعرضا للإصابة بمتحور دلتا بلس؟

- الأطفال والشباب في سن المراهقة والأشخاص الذين يعانون من قلة المناعة.

** س: كيف يمكن تجنب الإصابة بمتحور دلتا بلس؟

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، والبعد عن التجمعات، بالإضافة للحصول على اللقاح.

** س: هل الذين تلقوا لقاح كورونا غير معرضين بالإصابة بمتحور دلتا بلس؟

- اللقاح لا يمنع من الإصابة بمتحور دلتا بلس، ولكن يقلل من الإصابة به.

** س: ماهي استعدادات المستشفيات لمتحور دلتا بلس؟

وضعت وزارة الصحة خططا لاستقبال أي موجات من فيروس كورونا بما فيها «متحور دلتا بلس».