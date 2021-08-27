ماهي فعالية لقاحات كورونا ضد متحور «دلتا»؟..  «العليا للفيروسات» توضح

منذ إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ظهور متحور «دلتا» الهندي في مصر، وإصابة أول حالة به منتصف يوليو الماضي، بدأت التساؤلات حول فعالية لقاحات كورونا، المطورة ضد عدوى الفيروس المستجد أمام المتحور الجديد، وهل هى قادرة على التصدي للتحور الأكثر انتشارًا بين سلالات كورونا أم لا؟.

وكانت اللجنة العليا للفيروسات، أعلنت أن فعالية لقاح «أسترازينيكا» أمام متحور «دلتا» وصلت إلى نسبة 68%، بحسب ما ذكره الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على شاشة «CBC»، بينما فعالية اللقاح أمام التحورات الأخرى وصلت إلى 75% بعد الحصول على الجرعتين.

فعالية فايزر وموديرنا أمام متحور «دلتا»

أما لقاحي فايزر وموديرنا انخفضت فعاليتهما من 91 إلى 66% أمام متحور «دلتا» الهندي، بحسب دراسات أجرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية، ونشرت الثلاثاء الماضي، إذ استمرت الدراسة لمدة 35 أسبوعًا، بمشاركة 4 آلاف متطوع، وظهر بينهم 19 إصابة من 488 شخصًا غير مُطعم، و24 آخرين أصيبوا من 2352 حصلوا على التطيعم بالكامل.

وأكدت الدراسة أنه على الرغم من انخفاض فعالية لقاحات كورونا أمام «دلتا»، إلا أنها لا زالت فعالة في تقليل الأعراض والمضاعفات الخطرة.

«جونسون» تؤكد أن لقاحها فعال ضد دلتا

وعلى الرغم من أن نسبة فعالية لقاح «جونسون آند جونسون» ضد متحور «دلتا» لم تحسم بعد، إلا أن الشركة المُنتجة له أكدت قدرته على إنتاج أجسامًا مضادة قادرة على التصدي للمتحور الهندي، بنفس قدرتها أمام باقي سلالات كورونا، وذلك ضمن دراسات المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح.

وكذلك اللقاحات الصينية أثارت التساؤلات حول مدى فعاليتها أمام «دلتا»، خاصة وأنها تستخدم على نطاق واسع وفي العديد من الدول، وهو ما أجاب عنه تشونج نان شان، عالم الأوبئة الكبير في الصين، والذي أكد أن فعالية «سينوفارم» و«سينوفاك» كبيرة ضد سلالات كورونا «ألفا، بيتا، دلتا»، وفقًا للدراسات المعملية عليها، وذلك في قمة مدينة قوانجتشو آخر يوليو الماضي.

سينوفاك يحقق فعالية 51% أمام المتحورالهندي

وعلى الرغم من أن اللقاحين الصينين «سينوفارم» و«سينوفاك» لم تحدد نسب فعاليتهما ضد المتحور الهندي «دلتا» حتى الآن، إلا أنه في إحدى التجارب عليهما بالبرازيل، تبين أنهما حققا نسبة فعالية وصلت إلى 51% أمام المتحور الجديد، بحسب تقرير نشرته «دوتشيه فيليه».

وزير الصحة الروسي: فعالية «سبوتنيك في» ضد دلتا 83%

أما لقاح «سبوتنيك في» الروسي، أعلن ألكسندر جينتسبيرج، مدير مركز «جاماليا» الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، الخميس الماضي، أن اللقاح جرى تطويره ليناسب تحور «دلتا» الهندي، بحسب وكالة أنباء «إنترفاكس».

ويستخدم لقاح «سبوتنيك في» في أكثر من 70 دولة حتى الآن، ويزيد عدد سكانهم عن 3.7 مليار مواطن، أي ما يقرب من نصف سكان الأرض، وبحسب تصريح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، الأربعاء 11 أغسطس، وصلت فعالية اللقاح إلى 83% أمام «دلتا».