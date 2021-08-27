لحديثي التخرج.. شروط الالتحاق لـ وظائف البنك الأهلي المصري

يبحث قطاع كبيرمن حديثي التخرج عن وظائف البنوك وتحديدًا وظائف البنك الأهلي المصري، وكيفية التقديم، للالتحاق بأحد أكبر البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي، حيث يتيح البنك إمكانية التسجيل في الوظائف المطلوبة إلكترونيًا، عبر الموقع الرسمي له.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة حول وظائف البنك الأهلي المصري، وخطوات التقديم لحديثي التخرج، والكليات والتخصصات المطلوبة، وفقا لما أعلنه البنك، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع البنوك والوظائف على مدار الساعة.

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري

ووضع البنك الأهلي المصري عددا من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف من حديثي التخرج، وهي كالتالي:

ـ أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

ـ يشترط أن يكون المتقدمين من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

ـ ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا والجدول الذي وضعه البنك.

ـ ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما عند التعيين.

ـ يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

الكليات والتخصصات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي

ـ تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).

ـ إدارة أعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق).

ـ اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء).

ـ تكنولوجيا المعلومات.

ـ حاسبات ومعلومات.

ـ هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات).

ـ حقوق.

خطوات التقدم في وظائف البنك الاهلي المصري

ووفقًا للبنك الأهلي، فإن هناك خطوات للتقديم لوظائف البنك الأهلى المصري وهي على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري.

- الضغط على خانة الوظائف.

- اختيار خانة حديثي التخرج.

- قراءة الشروط المطلوبة واضغط على خانة «قبل الشروط».

- الضغط على خانة قدم طلبك الآن.

- يتمّ ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالرقم القومي، رقم الهاتف المنزلي، رقم الموبايل، البريد الالكتروني، ثم الضغط على خانة «قدم طلبك».