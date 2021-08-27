«محلية» النواب: السايس العشوائي اقتصاد موازٍ والقانون الجديد ينظمه

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تجربة النظام الإلكتروني لتنظيم السيارات في الشوارع، التي طالب عدد من النواب بإقرارها ليست بالتجربة الجديدة، ولكنها مطبقة ومنذ فترة طويلة في معظم الدول الأوروبية والخليجية.

درويش: فلسفة القانون تنظيم عملية ركن المواطن لسيارته بالشارع

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، اليوم الجمعة، أن فلسفة القانون الصادر في الفصل التشريعي السابق من مجلس النواب مسألة تنظيم صفوف المركبات في الشوارع، حيث إنه ومنذ فترة طويلة عانى الشعب والشارع المصري من تكدس السيارات ووجود أشخاص ليس لهم أية هوية يقومون بتجميع أموال من المواطنين نظير تركهم لسياراتهم في الشارع، وفلسفة القانون تنظيم تلك العملية.

درويش: «السايس» اقتصاد موازٍ لا تعلم الدولة عنه شئا.. ويحصلون المليارات سنويا

وأوضح أن القانون أيضا يحدد المسؤوليات، حيث إن المواطن يجب أن يكون له نوعا من الحماية بعد ركنه سيارته في الشارع، «المسألة في أساسها تنظيم عملية اصطفاف المركبات في الشوارع، وعندنا اقتصاد موازي محدش يعرف عنه حاجة عبر المبالغ اللي كانت بتحصل من المواطنين، وكانت بتصل لمليارات الجنيهات سنويا».

وأكد أن الماكينات المسؤولة عن تنظيم السيارات بشكل إلكتروني لا تكون موجودة في كل الشوارع، ولكنه يتواجد في الشوارع العامة والأماكن المكدسة بالسيارات ووسط البلد، «الموضوع ده مش بدعة، ولكنه هاينظم مسألة ركن المواطن لعربيته، والمواطن هياخد تكت من الماكنة، ويحسب عدد الساعات اللي قعدته العربية في الشارع، وهيكون ليها رسوم محددة ومعلومة يسددها المواطن إما من خلال بطاقة الدفع الإلكتروني أو البطاقات البنكية، والأمور بيكون فيها سلاسة ومرونة».

ونتمني أن يتم تطبيقه وهيكون أسهل بكتير، أو إسناد الموضوع لشركات متخصصة وهي اللي هيكون ليها رسوم معينة وآلية محددة، وفلسفة التطبيق والجدل اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت وزارة التنمية المحلية والحكومة ردوا بشكل قاطع على الشائعات اللي اتقالت خلال الفترة اللي فاتت».