قرار عاجل بشأن قانون السايس: تشكيل لجنة لتطبيقه أمام الكافيهات والمولات

أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أنه تم تشكيل لجنة جديدة ومعتمدة من اللجنة العليا بالمحافظة لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات أو ما يطلق عليه «قانون السايس» بأن يحدد كل حي الأماكن التجارية به والتي تصلح لانتظار السيارات أمام الكافيهات والمولات والتجمعات التجارية بعيدا عن العقارات والوحدات السكنية بالتنسيق مع المرور ومن خلال الأمن والمباحث.

دور اللجنة السابقة تحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع وإعداد كراسة الشروط وتحديد مقابل

وأشار المصدر إلى أن القرار رقم 1042 لسنة 2020 والذي أصدره محافظ الجيزة والخاص بتنظيم لجنة لتشكيل انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لإحكام القانون رقم 150 لسنة 2020 وتنظم انتظار المركبات في الشوارع برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعضوية ممثل كل من الوحدة المحلية، رئيس مدينة الجيزة، وممثل من المرور ورئيس جهاز مشروعات النقل الجماعي وممثل عن مديرية أمن الجيزة وممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والمالية بالمحافظة.

اللجنه طرحت الشوارع بالكامل دون النظر لوجود الانتظار

وأوضح المصدر أن دور اللجنة كان تحديد الأماكن التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع وإعداد كراسة الشروط وتحديد مقابل انتظار المركبات وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة «نص نقل» و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، لافتا إلى أن اللجنة طرحت الشوارع بالكامل دون النظر لوجود الانتظار أمام الوحدات السكنية وهو ما أثار الرأي العام.

اختيار الأماكن التجارية ومحددة بعدد السيارات والبعد تماما عن الوحدات السكنية

وأكد المصدر أن اللجنة الجديدة التي تم تشكيلها راعت اختيار الأماكن التجارية ومحددة بعدد السيارات والبعد تماما عن الوحدات السكنية، لافتا إلى أن السايس سيتم الكشف عليه «مخدرات وسياسي وجنائي» ومعه رخصة قيادة ومعلوم جيدا لدى الوحدة المحلية ومعلق على صدره «بطاقة تعريفية ID» مدون بها بياناته مع وضع لائحة على كل 300 متر لتوضيح الرسوم المقررة والمعتمدة من اللجنة والمحافظة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة التنمية المحلية بدأت في عقد دورات تدريبية لإيضاح كيفية التعامل للائحة التنفيذية للقانون 150 لسنة 2020.

ساحات الانتظار المؤقت المخصصة بأحياء الدقي والعجوزة

فيما خصصت محافظة الجيزة عددا من ساحات الانتظار المؤقت بأحياء الدقي والعجوزة منها «ساحتان في شارع السودان، واحدة بعد جراج هيئة النظافة بشارع السودان والأخرى بعد منطقة المساكن، وساحتان في شارع التحرير بعد مقار في اتجاه ميدان الجلاء وأخرى أمام سيتى درنك وساحتان في شارع التحرير الاتجاه الآخر، ساحة عند شارع السد العالي والأخرى قبل مدرسة عامر عبد المقصود، بالإضافة إلى 4 ساحات في شارع الإدارة العامة للمرور بمنطقة بين السرايات».