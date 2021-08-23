بعد تطبيق «قانون السايس» في الجيزة.. اعرف هتركن فين وبكام

بدأت محافظة الجيزة في تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمعروف إعلاميًا باسم «قانون السايس».

وبحسب القانون الجديد، فرضت وزارة التنمية المحلية، ممثلة في الأحياء، بعض الرسوم المفروضة على ركن السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية، وأسفل العقارات، بالإضافة إلى الإعلان عن المناطق التي تم تنفيذ القانون بها بشكل رسمي.

وفي هذا الصدد، ترصد جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في مجال الخدمات الحكومية، الأماكن في محافظة الجيزة التي تم تطبيق قانون السايس فيها حتى الآن، بالإضافة إلى رسوم الركنات، ومواصفات السايس.

الأماكن التي تم تطبيق قانون السايس بها في محافظة الجيزة

كانت محافظة الجيزة من أوائل المحافظات المصرية التي قامت بتطبيق هذا القانون، في عدد من المناطق، وهي كالآتي:

- كايرو مول وسنترال الهرم

- محطة الطالبية وسهل حمزة

- كلية التربية الرياضية

- محطة الطوابق في فيصل.

- شارع المحطة

- شارع الجامعة

- مساحات الانتظار المؤقت فى حى جنوب الجيزة

- شارع مصر والسودان

- شارع التحرير

قيمة رسوم الركنة تحت العقارات

وبحسب ما جاء في لائحة وزارة التنمية المحلية الصادرة تراوحت الرسوم كالتالي:

- 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي

- 20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل.

- 30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة.

- 300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

شروط الحصول على رخصة سايس في القانون الجديد

ووضع القانون بعض الشروط في الشخص الذي يرغب في الحصول على رخصة مزاولة نشاط تنظيم المركبات، وهي كالآتي:

- يجب ألا يقل عمر «السايس» عن 21 عاما.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها.

- حاصل على رخصة قيادة سارية.

- أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص.