صاحب الصوت الجذاب.. أبرز المعلومات عن الإعلامي حمدي الكنيسي

توفي منذ قليل الإعلامي حمدي الكنيسي بعد صراع مع المرض، فدخل مستشفى المعادي العسكري في أيامه الأخيرة بعد تعرضه لكسر في مفصل الفخد، ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد غدًا السبت من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الراحل حمدي الكنيسي.

بداياته

الراحل حمدي الكنيسي يعتبر واحدًا من أبرز الإعلاميين، ومن أكثر الأصوات الجذابة في الإذاعة المصرية بداية من التسعينات في القرن الماضي، ولد «الكنيسي» بقرية شبرا النملة إحدى قرى محافظة الغربية عام 1941.

العمل الإعلامي

وكان «الكنيسي» مشغولًا منذ صغره بالإذاعة وحبها منذ الصغر، ولكنه لم يدرس الإعلام والتحق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، جامعة القاهرة عام 1961، وبعدها عمل الكنيسي كمدرس للغاة الإنجليزية قبل العمل الإعلامي.

ولم تذهب فكرة العمل الإعلامي عن آفاقه، فالتحق بالإذاعة المصرية عام 1963 كقارئ نشرة، وبعدها عمل كمراقب على البرامج الثقافية.

الكنيسي والعمل الإداري

واتجه بعدها للعمل الإداري وبدأ يترقى بين المناصب، ففي عام 1988 عين مديرًا عام لإذاعة الشباب والرياضة، وبعدها بـ 4 سنوات عين الكنيسي مدير عام لإذاعة الشباب والرياضة.

ولم يقف التدرج الوظيفي عن ذلك الحد فكان مازال قادرًا على الإبداع، ليصدر قرار بتعيينه رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون، وبعدها عين نائب لرئيس الإذاعة المصرية ثم رئيسا للإذاعة المصرية، وظل في ذلك المنصب إلى سن التقاعد.

وبعيدًا عن الإذاعة المصرية، عمل «الكنيسي» خبيرا دوليًا في الإعلام لدى منظمة اليونسكو بداية من 1975 إلى 1977.

أبرز الجوائز

ومن أهم الجوائز التي حصل عليها «الكنيسي» درع التفوق تقديرًا لتطوعه كمراسل حربيًا للإذاعة أثناء حرب أكتوبر، وحصل أيضًا على وسام الجمهورية تقديرًا لأدائه كمستشار إعلامى لمصر في لندن ونيودلهى عام 1982، كما حصل على جائزة التفوق في الأداء عام 1985.

ومن أهم البرامج التي قدمها الكنيسي: « قصاقيص، يوميات مراسل حربي، المجلة الثقافية، صوت المعركة، تليفون وميكرفون و200 مليون».