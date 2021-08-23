تفاصيل مرض الإعلامي حمدي الكنيسي.. يُعالج بمستشفى المعادي العسكري

يمر الإعلامي حمدي الكنيسي ، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، بوعكة صحية، حيث يخضع للعلاج في مستشفى المعادي العسكري، وقد صدر توجيه رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة له إثر إصابته بأزمة صحية، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الإعلامي حمدي الكنيسي

وبعد التوجيه الرئاسي بتوفير الرعاية الطبية، شهدت محركات البحث، تداول اسم الإعلامي حمدي الكنيسي ، الذي كان يترأس اللجنة التي تدير نقابة الإعلاميين، وكان يوصف بكونه نقيبا للإعلاميين، قبل أن يتقدم باستقالته.

وكشف مصدر مسؤول أن الإعلامي حمدي الكنيسي يعاني من كسر في مفصل الفخذ، وأنه يتلقى العلاج والرعاية الطبية في مستشفى المعادي العسكري، لافتا إلى أن وفدا من مجلس نقابة «الإعلاميين» يعتزم زيارته للاطمئنان عليه.

وفي هذا الصدد أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أنه يتابع الحالة الصحية لـ«الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي» بعد إصابته بأزمة صحية، وتقدم مجلس النقابة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لسرعة الاستجابة ونقل الإعلامي حمدي الكنيسي لمستشفى المعادي العسكري لتوفير الرعاية الطبية الكاملة، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم.

نقابة الإعلاميين

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل بالشفاء العاجل للإعلامي حمدي الكنيسي، وقال في بيانه: «هذا الرمز الكبير الذي تأسست على يديه أول نقابة للإعلاميين بالإضافة إلى مواقفه الوطنية حيث يعد الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي من أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة خلال حرب أكتوبر 1973».

السيرة الذاتية لـ الإعلامي حمدي الكنيسي

الإعلامي حمدي الكنيسي من مواليد 19 مارس 1941 بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، وقد حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961، وقبل اشتغاله بمهنة الإعلام عمل مدرسا للغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي.

وترك الإعلامي حمدي الكنيسي مهنة التدريس ليتم تعيينه في الإذاعة المصرية 31 أكتوبر 1963 مذيعًا (قارئ نشرة) بالبرنامج العام، كما شارك في إنشاء مراقبة البرامج الثقافية والخاصة عام 1966، وتدرج في المناصب حتى اشتهر بكونه أحد أحد أبرز مراسلي مصر الحربيين للإذاعة في أثناء حرب أكتوبر 1973.

مناصب دولية

ومن المناصب الدولية التي شغلها الكنيسي عمله خبيرًا دوليًا في الإعلام لدى اليونسكو من عام 1975 وحتى عام 1977، كما عمل مستشارًا إعلاميًا لمصر في لندن ونيودلهي من عام 1980 وحتى عام 1984.