وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي بعد صراع مع المرض.. وتشييع الجثمان غدا

توفى منذ قليل، الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب الناقد السينمائي الأمير أباظة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ قليل: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، صديقي وأبي الثاني الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، والدفنه غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إثر إصابته بأزمة صحية، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قبل أن توافيه المنية قبل قليل.

أشهر مراسلي مصر الحربيين

يذكر أن الراحل الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، تولى منصب رئيس الإذاعة المصرية عام 1997، حتى مارس 2001، حتى بلوغه سن التقاعد، وهو من مواليد 19 مارس 1941 بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961، وهو أحد أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة خلال حرب أكتوبر 1973.

برامج إذاعية مهمة في مشواره

قدم الفقيد مجموعة من أهم البرامج الإذاعية عبر تاريخه، مثل: «قصاقيص، والمجلة الثقافية، وصوت المعركة، ويوميات مراسل حربي، وتليفون وميكروفون»، وكان عضوا بمجلس إدارة كتاب مصر ورئيس اللجنة الثقافية، فضلا عن كونه كاتبا قصصيا وعسكريا وسياسيا، وله العديد من المؤلفات منها «الحرب طريق السلام، عاشر العشرة، يوميات مذيع في جبهة القتال»، وغيرها.

جوائز وأوسمة

وحصل الراحل حمدي الكنيسي على العديد من الجوائز والأوسمة، منها درعا التفوق من وزير الإعلام، تقديرا لتطوعه كمراسل حربي للإذاعة في أثناء حرب أكتوبر، ووسام الجمهورية، تقديرا لأدائه كمستشار إعلامي لمصر في لندن ونيودلهي عام 1982، وجائزة التفوق في الأداء من رئيس الوزراء عام 1985.