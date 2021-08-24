نقل الإعلامي حمدي الكنيسي إلى العناية المركزة

قال مصدر مقرب من أسرة الإعلامي حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية السابق ورئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين السابق، إنه جرى نقله إلى غرفة العناية المركزة، حيث يعالج بمستشفى المعادي العسكري، بعد مروره بوعكة صحية ألمت به.

أزمة صحية للإعلامي حمدي الكنيسي

وكشف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» عن أن الإعلامي حمدي الكنيسي دخل المستشفى بعد عيد الأضحى المبارك -أي قبل نحو شهر ونصف - بعد إصابته بكسر في الفخذ، وأنه يعالج من مضاعفات هذه الإصابة، ثم جرى نقله إلى غرفة العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي حمدي الكنيسي، إثر إصابته بأزمة صحية، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

نقابة الإعلاميين

كما أصدر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بيانا أكد فيه أنه يتابع حالة الإعلامي حمدي الكنيسي، الصحية، وتوجه المجلس بالشكر للرئيس السيسي «لسرعة الاستجابة ونقل الإعلامي حمدي الكنيسي لمستشفى المعادي العسكري لتوفير الرعاية الطبية الكاملة».

وقال مجلس نقابة الإعلاميين، في بيانه: «هذا الرمز الكبير الذي تأسست على يديه أول نقابة للإعلاميين بالإضافة إلى مواقفه الوطنية، حيث يعد الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي من أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة خلال حرب أكتوبر 1973».

من هو الإعلامي حمدي الكنيسي؟

ويبلغ الإعلامي حمدي الكنيسي من العمر 80 عاما إذ ولد في 19 مارس 1941 بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، وقد شغل مناصب عديدة في مهنة الإعلام، واشتهر كونه من أبرز المراسلين الحربيين للإذاعة المصرية، لكنه قبل عمله بالإعلام عمل مدرسا للغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي لاسيما وأنه حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961.

وبعد أن ترك الإعلامي حمدي الكنيسي، مهنة التدريس، التحق بالعمل في الإذاعة المصرية حيث جرى تعيينه بتاريخ 31 أكتوبر 1963، في وظيفة «قارئ نشرة» بمحطة البرنامج العام الإذاعية، كما شارك في إنشاء مراقبة البرامج الثقافية والخاصة عام 1966، وتدرج في المناصب حتى اشتهر بكونه أحد أبرز مراسلي مصر الحربيين للإذاعة في أثناء حرب أكتوبر 1973.

وقد جرى اختيار الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيسا للجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، وهي النقابة التي بذل مجهودا لتأسيسها، قبل أن يتقدم باستقالته من اللجنة في عام 2018.

ولم يقتصر نشاط الإعلامي حمدي الكنيسي، على المجال المحلي فقد شغل عددا من المناصب الدولية ومنها عمله خبيرًا دوليًا في الإعلام لدى اليونيسكو من عام 1975 وحتى عام 1977، كما عمل مستشارًا إعلاميًا لمصر في لندن ونيودلهي، من عام 1980 وحتى عام 1984.