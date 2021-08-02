خطاب من المدرسة.. 6 شروط للحصول على قرض المصروفات المدرسية من بنك ناصر

تزامنا مع طلب المدارس لدفع القسط الأول من المصروفات الدراسية، للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022، أكد بنك ناصر الاجتماعى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم العمل على دعم الأسر، وتخفيف أعباء المصروفات المدرسية، من خلال تمويل «المصروفات المدرسية» للعديد من فئات المجتمع من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وورثته، إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة.

شروط حصول أولياء الأمور على قرض المصروفات الدراسية

وأوضح البنك أنه تم وضع العديد من الشروط لحصول أولياء الأمور على تمويل المصروفات الدراسية، من خلال اتباع الشروط التالية:

- على ولي الأمر تقديم خطاب من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات.

- استخراج شيك باسم المدرسة بحيث يتم منح التمويل بنسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية مع الالتزام بالحد الأقصى لعبء الدين.

- إعفاء المستفيدين من أصحاب المرتبات من تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهرى على البنك والاكتفاء بتعهد من جهة العمل بالتحويل حال طلب البنك ذلك، فى حال الحصول على التمويل لمدة 10 شهور.

- إعفاء المستفيدين «أصحاب المرتبات والمعاشات وورثته» من تقديم الضامن، فى حال الحصول على تمويل المصروفات المدرسية .

- تكون مدة التقسيط سنوات كاملة حال منح تمويل المصروفات المدرسية لمرحلة تعليمية كاملة.

- يقدم ولى أمر الطالب طلب الحصول على التمويل ، مرفقا به الرقم التأميني لطالب التمويل، وصورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى إيصال مرفق حديث، وبيان مفردات الدخل.

تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة يغطى قيمة القسط الشهرى

وأشار البنك، إلى أنه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم يتم تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهري، بالإضافة إلى تقديم تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهرى تتعهد جهه عمله بتحويل مرتبه حال طلب البنك ذلك.