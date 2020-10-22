للعام الثاني.. قرض تعليمي لطلاب جامعه أسيوط لسداد المصروفات

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، استمرارالجامعة في تقديم قرض تعليمي للراغبين في ذلك من أبناء الجامعة، بجميع كلياتها، لتيسير سداد المصروفات الدراسية، وهو القرار الذي انفردت به الجامعة لأول مرة العام الماضي، على مستوى الجامعات المصرية، والإجراء التيسيري الأول من نوعه فى تاريخ الجامعة.

ونوه "الجمال"، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تطوير سبل الدعم المقدمة للطلاب، وتذليل مختلف العقبات التي قد تعيق حياتهم الجامعية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على أولياء الأمور.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن القرض التعليمي يستهدف دعم أبناء الطبقة الوسطى في المقام الأول، والذي يبلغ 500 جنيه كحد أقصى، تصرف من صندوق التكافل الطلابي، وتخصص لسداد قيمة المقررات الدراسية، على أن يقوم الطالب بسدادها على ثلاثة أقساط، قبل انتهاء الفصل الدراسي الثاني وبدء امتحانات نهاية العام.

وأضاف الدكتور طارق الجمال، أن ذلك الإجراء يسير بالتوزاى مع التزام الجامعة بسداد رسوم المصروفات والمقررات الدراسية للطلاب غير القادرين من المتقدمين بطلب بذلك.

وأشار الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنه على الطلاب الراغبين في الاستفادة من القرض التعليمي، التوجه إلى مكتب المساعدات الاجتماعية بإدارة رعاية الشباب بالكلية التابع لها، واستيفاء النموذج المخصص لذلك، وتحديد قيمة القرض المطلوب.

ومن المقرر أن يعتمد مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الكشوف المرسلة من الكليات، ومتابعة الإجراءات المنظمة لهذا الشأن، وصولا إلى أن تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية بإصدار إذن سداد بقيمة الفرق بين الرسوم الدراسية والمقررات الإلكترونية، ويستلزم على الطالب سداد هذا الفرق، يعقبه تسليمه بطاقة جامعية وإيصال مختوم موجه إلى مركز الكتاب بالكلية، من إدارة شئون الطلاب.

وتكون المستندات اللازم تقديمها مرفقة بالإيصال الدال على سداد الطالب للمبلغ المالي، قيمة الفرق في الرسوم الدراسية والمقررات الإلكترونية، حتى يتسنى للطالب الحصول على الأسطوانة الدراسية.

وأضاف "غريب" أنه من المقرر أن يسدد القرض عن طريق مكتب رعاية الشباب بالكلية، على ثلاث دفعات، يتضمن قسط الدفعة الأولى 40% من المبلغ، يعقبه دفعتين آخرين، كل قسط منهما يبلغ 30% من قيمة القرض، قبل بدء امتحانات نهاية العام الجامعي الجاري.