«استقلال الصحافة» تنعى حمدي الكنيسي: نموذج للإعلامي محب المهنة

نعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، ببالغ الحزن والأسى، الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض.

أبرز الإعلاميين

قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الإعلامي القدير حمدي الكنيسي، يعد واحدا من أهم وأبرز الإعلاميين، الذين قدموا نماذج مهنية عالية، سواء في تغطيته لحرب النصر العظيم على الكيان الصهيوني، حرب أكتوبر 1973، أو في برامجه الإذاعية وفي مقدمتها البرناج الشهير «صوت المعركة» الذي كان واحدا من أهم البرامج الإذاعية، خلال حرب أكتوبر، والتي أفقدت العدو توازنه.

رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين

وأوضح «العدل» أن الراحل حمدي الكنيسي يعد أول رئيس للجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، وهي النقابة التي ظل يناضل من أجل خروجها للنور، بهدف ضبط المشهد الإعلامي المسموع والمرئي، والذي يخوضه صحفيون، بجانب الإعلاميين.

النموذج المحب للمهنة

وأكد «العدل» على أن الكنيسي كان نموذجا للإعلامي المحب للمهنة وللوطن، وأعطى من حياته لهما، حتى نصرهما وانتصر بهما على كثير من الأزمات. ودعا «العدل» شباب الصحفيين والإعلاميين للاقتداء بالراحل حمدي الكنيسي وكل من سار على نهجه، من الالتزام بالمهنية، وعدم المتاجرة بها، أو الخروج بها عن مسارها الطبيعي، لتحقيق أهداف خاصة، بجانب التسلح بالعلم والثقافة، والتحقق من المعلومة والمصادر، حتى يكون مساهما قويا في منظومة إعلامية تخدم المجتمع والدولة، وتعبر عن الرأي العام.

وتوفى منذ قليل، الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.