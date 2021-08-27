نجاة فرح الزاهد من الموت بعد تعرضها لحادث سير.. «صور»

نجت الفنانة فرح الزاهد، شقيقة هنا الزاهد، من الموت إثر تعرضها لحادث سير نتج عنه تهشم أجزاء من سيارتها.

تفاصيل حادث فرح الزاهد

ونشرت فرح صورة لسيارتها المهشمة عبر خاصية «استوري» بتطبيق «إنستجرام»، وعلقت عليها بقولها: «الحادثة حصلت في لحظة، وبشكر ربنا إني بخير وكل اللي في العربية التانية كويسين، لازم نخلي بالنا».

ولم تتعرض فرح الزاهد لأي إصابات ظاهرية، ولكنها ستجري فحوصات طبية للتأكد من سلامتها خلال الساعات القليلة المقبلة.

فرح الزاهد والتمثيل

وتألقت فرح الزاهد في مشاركتها بمسلسل «الطاووس» الذي عُرض في رمضان الماضي، حيث حاز دورها على إعجاب الجمهور والنقاد، وشاركها البطولة كل من جمال سليمان، سميحة أيوب ورانيا فريد شوقي وسهر الصايغ، رانيا ياسين، إيهاب فهمي، خالد عليش، ياسر علي ماهر ميدو عادل، نهال عنبر، عبير منير، عابد عناني، مهند حسني، وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وبدأت فرح الزاهد مسيرتها التمثيلية بداية من عام 2015 بمسلسل «زواج بالإكراه» مع كل من زينة وأحمد فهمي ومحسن محيي الدين وفرح يوسف وفيدرا ودورها كان صغيرا للغاية تماشيا مع أول عمل تمثيلي لها، وبعدها عملت في عام 2016 بفيلم «بث مباشر» مع طلعت زكريا وشيماء سيف ومظهر أبو النجا وغيرهم من الفنانين والفيلم كان من نوعية الأفلام الكوميدية.

وبعد فيلم «بث مباشر» اختفت فرح عن التمثيل تماما، ولكنها عادت في عام 2021، والبداية كانت قبل السباق الرمضاني في مسلسل «حلوة الدنيا سكر» مع شقيقتها هنا، وظهرت معها في حكاية المتخصصة وظهرت بأكثر من شخصية والمسلسل عمل به عدد كبير من الفنانين وذلك لكثرة حكاياته، ومن المقرر أن يكون به أجزاء أخرى خلال الفترة المقبلة.