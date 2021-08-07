كل ما تريد معرفته عن الوسواس القهري.. عانت منه الفنانة فرح الزاهد

كشفت الفنانة فرح الزاهد، عن معاناتها مع مرض اضطراب الوسواس القهري «OCD»، موضحة في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، الأربعاء، أنها منذ سن السابعة، كانت تتأكد من إغلاق «دولاب» الملابس أكثر من 20 مرة، لافتة إلى أن هذا المرض عبارة عن «شخص تاني جواكي بيقولك تعملي حاجات مش لازم تعمليها وإنها غلط، بس انتي مجبرة تعمليها عشان انتي شخصية ضعيفة، فهو كأنه حد جواكي».

«الوطن»، ترصد لكم أبرز المعلومات حول مرض الوسواس القهري حسبما أعلنت وزارة الصحة السعودية على موقعها الرسمي، كما يلي:

تعريف الوسواس القهري

عرفت الصحة السعودية الوسواس القهري بأنه نوع من الاضطرابات النفسية المرتبطة بالقلق، حيث تتميز بأفكار ومخاوف غير منطقية وسواسية تؤدي إلى تكرار بعض التصرفات إجباريًا «قهريا»، مما يعوق الحياة اليومية.

وأوضحت أنه أحيانًا يكون الأشخاص المصابون باضطراب الوسواس القهري واعين لحقيقة أن تصرفاتهم الوسواسية غير منطقية ويحاولون تجاهلها أو تغييرها، لكن هذه المحاولات تزيد الشعور بالضيق والقلق، لذلك تعتبر هذه التصرفات بالنسبة إليهم إلزامية للتخفيف من الشعور بالضيق.

أسباب حدوث الوسواس القهري

تحدثت بعض النظريات العوامل المسببة المحتملة لاضطراب الوسواس القهري والتي تشمل:

-عوامل بيولوجية: قد يكون نتيجة تغير كيميائي يحصل في أداء الدماغ.

-عوامل جينية ووراثية.

-عوامل بيئية: قد يكون بسبب عدوى والتهابات.

أعراض الوسواس القهري

-الخوف من الاتساخ أو التلوث.

-الخوف من الإصابة بالأمراض.

-الخوف من التسبب بالضرر لنفسه وللآخرين.

-الخوف من الأخطاء.

-الخوف من الإحراج أو من الفشل والتورط بسلوك غير لائق على الملأ.

-الخوف من الأفكار السيئة أو الشعور بالخطيئة.

-الحاجة المبالغ بها للتنظيم، والتكامل، والدقة.

-تكرار الوضوء والصلاة.

-الاستحمام أكثر من مرة، أو غسل اليدين بشكل متكرر.

-الامتناع عن مصافحة الآخرين أو ملامسة مقبض الباب.

-تكرار التحقق من الأمور بشكل مفرط، مثل الأقفال أو مواقد الغاز.

-العد بشكل متواصل سواء بصمت أو بصوت عال خلال القيام بالأعمال اليومية العادية.

-التشديد على ترتيب وتنظيم الأغراض الشخصية بشكل دائم، وبصورة ثابتة.

-تناول مجموعة معينة وثابتة من الأغذية، ووفق ترتيب ثابت.

-التلعثم خلال الحديث، إضافة إلى تخيلات وأفكار مزعجة لا تختفي من تلقاء نفسها، ومن شأنها أن تسبب اضطرابات النوم.

-تكرار كلمات، أو مصطلحات.

-الشعور بالحاجة للقيام بنفس المهام عدة مرات مثل الصلاة والوضوء.

-تجميع والاحتفاظ بأغراض ليس لها أية قيمة ظاهرة للعيان.

علاج الوسواس القهري

الدكتور مصطفى شحاتة، استشاري الطب النفسي قال في تصريحات صحفية سابقة لـ«الوطن»، إن جميع مستشفيات العلاج النفسى توجد بها عيادات خاصة بالوسواس القهرى ولكن لا توجد مراكز بعينها له، موضحاً أن علاج الوسواس القهرى قد يستمر فى بعض الأحيان إلى مدى الحياة، والعلاج المتبع له نوعان؛ العلاج النفسى وهو عبارة عن عدة جلسات، والعلاج الدوائى، ويختلف العلاج الأفضل لاضطراب الوسواس القهرى تبعاً للمريض نفسه، ووضعه الشخصى وتفضيلاته، وغالباً ما يكون الدمج بين العلاج النفسى والعلاج الدوائى الأفضل معاً.

وأوضح أن هناك أدوية لمعالجة الأمراض النفسية يمكن أن تساعد فى السيطرة على الوساوس والسلوكيات القهرية التى تميز اضطراب الوسواس القهرى، منها مضادات الاكتئاب التى قد تفيد فى علاج الوسواس القهرى، لأنها تعمل على رفع نسبة السيروتونين، التى قد تكون منخفضة لدى أشخاص يعانون من اضطراب الوسواس القهرى.

أساتذة طب نفسي: الوسواس القهري مرتبط بالقلق والمخاوف.. لكنه ليس وصمة عار ويمكن علاجه

واتفقت معه الأستاذة الدكتورة منى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي بكلية طب قصر العيني، مؤكدة أن مستشفيات الدولة سواء الجامعية أو مستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة تقدم خدمات جيدة للمرضى بأسعار زهيدة، تساعد المرضى غير القادرين الذين يعانون من أمراض نفسية من الحصول على استشارات طبية وكذلك يتم فى بعض المستشفيات صرف الأدوية مجاناً أو بشكل مدعم.