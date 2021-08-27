«الوفد» يفتح مقراته بالمحافظات لتلقي لقاح فيروس كورونا

أعلن حزب الوفد، فتح مقراته على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل تلقي لقاح فيروس كورونا، وأثنى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.

جهود الحكومة في مواجهة كورونا

وأشاد أبوشقة، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة في التصدي لجائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال تقديم الأمصال اللازمة لجموع المصريين في كل أنحاء الجمهورية للوقاية من الفيروس المتحور.

الوفد يفتح مقراته لتلقي اللقاح

وقرر أبو شقة، في إطار دور حزب الوفد الوطني في مشاركة الدولة، بعد التحذيرات الدولية من خطورة الفيروس المتحور «دلتا» و«دلتا بلس»، فتح جميع مقرات الحزب في محافظات الجمهورية، وكذلك فتح المركز الرئيسي في الدقي لتكون مراكزًا لتلقي المواطنين التطعيمات اللازمة ضد الفيروس.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل مجلس الشيوخ، وذلك في بيان له، إنه تم إبلاغ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في خطاب رسمي أن جميع المقرات الخاصة بالحزب ستكون تحت تصرف الوزارة بدءًا من غد السبت، فيما يتعلق بتحويلها لمراكز تطعيم ضد الفيروس.

جائحة فيروس كورونا

ويواجه العالم جائحة فيروس كورونا منذ قرابة عامين، حيث ظهرت كورونا لأول مرة في نوفمبر 2019، وذلك في مدينة ووهان الصينية، حيث كانت شرارة انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، ومن ثم انتشار الفيروس إلى العالم مع مطلع عام 2020.

ودخل فيروس كورونا مصر، في مارس عام 2020، واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات من أجل مواجهة فيروس كورونا، حيث طبقت نظام حظر السير، وكذلك التناوب بين العاملين، وإجراءات التباعد الاجتماعي، والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة.