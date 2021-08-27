العثور على جثة مجهولة لسيدة في أرض زراعية بكرداسة

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لسيدة في أرض زراعية بدائرة قسم شرطة كرداسة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وإذا ما كانت توجد شبهه جنائية من عدمه، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية صاحبة الجثة، واستدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة.

بلاغ بجثة مجهولة

كان مأمور قسم شرطة كرداسة، تلقى بلاغا بالعثور على جثة مجهولة في إحدى الأراضي الزراعية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة لسيدة في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي ملابسها كاملة، وهي عبارة عن جلباب منزلي، كما تبين عدم وجود آثار ظاهرية علي الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشف غموض العثور على جثة مجهولة لشاب في كرداسة

يذكر أن مباحث كرداسة، نجحت الأسبوع الماضي في كشف غموض العثور على جثة مجهولة لشاب مذبوح في أرض زراعية بدائرة قسم الشرطة، وتبين أن طليقته وعشيقها وشقيقها ووالدتها وراء ارتكاب الواقعة، وكشفت التحريات بأن المجني عليه طلق زوجته منذ 4 أشهر، ويوم الواقعة ذهب إلى منزل طليقته في محاولة للصلح، ولكنه تفاجأ بقيامها بمساعدة عشيقها وشقيقها ووالدتها من قتله، وتم وضع الجثة في سجادة وإلقائها في منطقة العثور عليها.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها، وأضافوا بأن المجني عليه تشاجر معهم يوم الواقعة، فقاموا بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والتخلص من الجثة في منطقة العثور عليها، وأرشدوا عن الأسلحة المتسخدمة في الواقعة.