ركنة «توك توك» السبب.. القصة الكاملة لمقتل عامل بجراج في كرداسة

داخل جراج في منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، وقعت مشادة كلامية بين سائق «توك توك» وأحد العاملين في الجراج، بسبب الخلاف على ركن «التوك توك» من عدمه داخل الجراج، إلا أن هذه المشادة الكلامية، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، إلى أن تحولت إلى جريمة قتل، بعدما أخرج سائق «التوك توك» من جيبه سلاحًا أبيضا، ووجه عدة طعنات لعامل الجراج أنهت حياته على الفور.

المتهم يهرب من موقع الجريمة.. والأمن يصل

بعدما نفذ سائق «التوك توك» جريمته، فر من موقع الجريمة هاربًا، حتى لا يقبض عليه، وعلى الفور أبلغ الأهالي الموجودين في المكان الشرطة، التي حضرت إلى موقع الحادث، لتجد عامل الجراج لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

أجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة، وتبين أن المجني عليه دخل في مشادة كلامية مع آخر، سائق «توك توك»، وقام الأخير على إثرها بإخراج سلاح أبيض (مطواه) من جيبه وطعن المجني عليه به ثم فر هاربًا.

الأمن يلقي القبض على الجاني

بعد عمل التحريات اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة من تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، وعمل مجموعة من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان قسم شرطة كرداسة.

المتهم يعترف على نفسه.. والنيابة تقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات

بمواجهة المهتم بما توصلت إليه التحريات، وأقوال شهود العيان، اعترف بارتكابه للجريمة أمام رجال المباحث، وقال إن السبب هو خلاف بينه وبين المجني عليه على ركن «التوك توك»، ما أدى إلى قتله مستخدمًا سلاحًا أبيض (مطواه).

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.