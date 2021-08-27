الاستعدادات النهائية لحفل محمد حماقي في الساحل «صور»

انتهى منظمو حفل محمد حماقي من وضع اللمسات الأخيرة على حفله الغنائي المقرر إقامته في العاشرة من مساء اليوم بأحد فنادق العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يشدو حماقي خلال الحفل بعدد من أهم أغنياته منها «زيها مين، ولو هتسيب، وطالع موضه، وتك».

أغنية «طالع موضة»

وطرح «حماقي» أمس أغنيته الجديدة «طالع موضة» وهي من كلمات تامر حسين وألحان تامر علي، وتقول كلماتها:

تيجي سيرتها قلبي يدق، أديني قلت

كلمة حقدي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما

تتدلع عليالو أنا منها يعني أتغر، ياما

عليا عدّى ومَرومشفتش أحلى منها،

عيونها الحلوة مميزينهاده جمالها طالع

موضة براءتها مش موجودة ماعرفش جايبة الجمال ده منين

ده جمالها طالع موضة براءتها مش موجودة وفي الرقة مش هتلاقي اتنين

تيجي سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حقدي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا

عليها رمش زي السهم وضحكتها أصلاً وهمدي اللي مفيش فيها غلطة تجنن

من الآخر دي فلتة ياما قصادها أنا اتوترت وياما في الكلام كتّرتعلشان تفضل شوية بتمشي وقلبي يلوم عليا

ده جمالها طالع موضة براءتها مش موجودة ماعرفش جايبة الجمال ده منينده

جمالها طالع موضة براءتها مش موجودة وفي الرقة مش هتلاقوا اتنين

تيجي سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حقدي حبيبة قلبي ديا وماله ما تتدلع عليا

أغنية «زيها مين»

وطرح «حماقي» في وقت سابق أول أغنية من ألبوم فاتني بعنوان «زيها مين» من كلمات عزيز الشافعي وألحانه، وتوزيع توما، والأغنية الثانية كانت «لو هتسيب» كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع أحمد إبراهيم،والاغنيه الثالثة أغنية «تك» من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.