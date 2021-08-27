محمد حماقي ينتهي من بروفات حفله بالساحل.. والمنظم: مفاجأة للجمهور

انتهى منذ قليل، الفنان محمد حماقي، من أداء بروفات حفله الغنائي المقرر إقامته اليوم في الساحل الشمالي، الذي يعد أولى حفلاته الصيفية لعام 2021، والأول بعد طرح 4 أغنيات من ألبومه الجديد.

حفل محمد حماقي بالساحل الشمالي

ومن المقرر أن يقدم حماقي في حفل اليوم أغنياته الجديدة «زيها مين ولوهتسيب وتك وطالع مين».

وأشار منظم الحفل ياسر الحريري، إلى أن حماقي سيفاجئ جمهوره، بمفاجأة كبرى خلال الحفل.

يذكر أن حماقي، طرح أولى أغنيات ألبومه بعنوان «زيها مين»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وإنتاج كيه أي ريكوردز، وتقول كلماتها:

كلمات أغنية زيها مين

حلوة وبتحلي أي مكان وتنوره

والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودورو

ادى جمالها معدى واللى يشوفه بيقدره

والله ما تلاقوا زيها

زيها مين بتهزروا

تؤمر تتأمر ما هى دى اللى عليها منمر

طبعا حقها تدلع تتبغدد قوى تتمنع

قصاد الغمزة إحنا تلامذة

قصاد المشية إحنا الحاشية

ودى السلطانة وتتسلطن

نغنى معاها ونتسلطن

قصاد الغمزة احنا تلامذة

قصاد المشية إحنا الحاشية

ودى السلطانة وتتسلطن

نغنى معاها ليل يا عين

يا ليل يا عين يا ليل عين

يا ليل يا عين يا ليل يا عين

ليل يا عين يا ليل يا عين

يا ليل عين يا ليل يا عين

يا ليل يا عينيا عين يا ليل

يا يا ليلة يا ليل يا عين يا ليلة

يا عين يا ليل يا ليلة

يا ليل يا عين يا ليلة

الورد اتنقى بالواحدة

عشان خدهايا جماعة مش ممكن

لأه دى لا قبلها ولا بعدها

مابتدلعشى ما هى دلوعة لوحدها

الرقه يا ناس ربانى ربانى

يا ناس بعدها أنا مش هاتكلم

أنا رافع إيدى مسلِّمالقد

يا ناس يتدرس منه الغزلان

تتعلم

دانا مش هتكلم

أنا رافع إيدى مسلم

القد يا ناس يتدرس منه

الغزلان تتعلم.