اختتام فعاليات التدريب لممثلي أفريقيا بمتبقيات المبيدات QCAP

اختتمت الدكتور هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP)، فعاليات التدريب الدولي للمتخصصين من ست دول أفريقية شقيقة (كينيا، أوغندا، روندا، مالي، ملاوي، الكاميرون) بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، تحت عنوان «التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء».

تسليم شهادات التدريب

ورحبت مدير المعمل المركزي بالإخوة الأشقاء من الدول المختلفة، متمنية لهم النجاح ونقل الخبرات التي تعلموها إلى بلادهم، كما أشارت إلى أنه باستطاعتهم الحصول على أي مساعدة بعد سفرهم من خلال وسائل الإتصال المختلفة بإدارة المعمل.

وقدم المتدربون الشكر إلى إدارة المعمل والعاملون به على ماقدموه لهم خلال فترة التدريب، والتي استمرت شهرًا كاملاً قاموا خلاله بالتدريب العملي على أحدث الأجهزة والتقنيات في العالم بالأقسام المختلفة بالمعمل، وأشار ممثلي الدول إلى أنهم يتمنون العودة إلى مصر مرة أخرى في زيارات علمية وسياحية مستقبلاً، وفي نهاية الاختتام قامت عبداللاه بتسليم شهادات التدريب.