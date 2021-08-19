مدبولي يناقش إجراءات التوسع في إنشاء معارض تجارية مصرية في أفريقيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس لمناقشة واستعراض الإجراءات الخاصة بالتوسع في إنشاء المزيد من المعارض التجارية المصرية في القارة الأفريقية، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومي عسل، رئيس هيئة المعارض المصرية، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنّ الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية دعم وتعزيز أطر التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية في المجالات كافة، خاصة المجال التجاري، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تلك الدول.

«التجارة» تستعرض برنامج عمل الفعاليات المقترح تنظيمها في دول أفريقية قريبا

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة، موجزا للخطة التنفيذية وبرنامج عمل الفعاليات المقترح تنظيمها في عدد من الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنّ الخطة تأتي انطلاقا من مكون الأنشطة الترويجية المتضمن في خطة الوزارة للتوجه نحو أفريقيا، والذي يتضمن تنظيم بعثات تجارية خارجية، وأسابيع تجارية، ومعارض، وذلك تأسيسا على النجاح الذي تحقق للفعاليات التي نظمها جهاز التمثيل التجاري سواء في الدول التي يوجد بها مكاتب تجارية أو الأخرى التي لا يوجد بها مكاتب، ومن ذلك معرض الصناعات الغذائية في كمبالا بأوغندا، ومعرض الصناعات الغذائية في دار السلام بتنزانيا، والبعثة التجارية التي تم إيفادها للكاميرون والسنغال في إطار مبادرة تنمية روابط الأعمال مع غرب أفريقيا.

برنامج مقترح لتنظيم فعاليات ومعارض في أفريقيا

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى البرنامج المقترح لتنظيم العديد من الفعاليات والمعارض خلال الفترة المقبلة بمختلف الدول الافريقية، والقطاعات المستهدفة لتلك المعارض، ومنها، قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وقطاع الصناعات الهندسية، وقطاع الصناعات الطبية والدوائية، وقطاع التعبئة والتغليف، لافتة إلى العديد من الخدمات اللوجستية المساندة للمعارض الموجهة لأفريقيا.