«فيسبوك» يحتفل بعيد تأسيسه بـ10 مزايا جديدة: قروض للمشروعات

نشر موقع the sun البريطاني تقريرًا، ذكر فيه أن تطبيق فيسبوك Facebook أعلن عن مجموعة من الميزات الجديدة للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسه، منوهًا بأن التحديث الجديد المفاجيء أضاف للتطبيق الشهير لعبة مخفية وتأثيرات للكلمات والقدرة على إهداء شخص ما معايدة في عيد ميلاده عبر Facebook Pay.

وأعلن ستان تشودنوفسكي، رئيس برنامج Messenger على Facebook، التغييرات خلال مكالمة مع المراسلين، قائلًا في المجموع جرى تقديم عشر ميزات وأدوات إلى Messenger للاحتفال بمرور عشر سنوات على التطبيق، وهناك عدد من إصدارات أعياد الميلاد للميزات الحالية، مثل تأثيرات الواقع المعزز والملصقات وموضوعات الدردشة والمزيد.

ألعاب استطلاع رأي جديدة

كما يجرى طرح ألعاب استطلاع رأي جديدة يسأل فيها المستخدمون زملائهم في الدردشة الذين من المرجح أن يقوموا بنشاط معين.

قام Messenger أيضًا بتحسين الرسوم المتحركة التي يجرى تشغيلها عندما ترسل لأصدقائك القليل من المال في عيد ميلادهم.

و الآن، تظهر تأثيرات مثل البالونات الافتراضية عند تقديم هدية نقدية لأصدقائك عبر Facebook Pay للاحتفال بيومهم الكبير.

قروض للمشروعات الصغيرة

ومن جانبه، أعلنت إدارة فيس بوك تقديم قروض للشركات الصغيرة في إطار مبادرة جديدة جرى إطلاقها اليوم الجمعة، بالتعاون مع شركات إقراض في الدول المستهدفة، ومن المقرر أن تكون البداية من الهند، وفقًا لتقرير صحيفة ذا ناشونال الإمارتية.

وقالت «فيس بوك» التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، إنها بدأت مبادرة قروض الأعمال الصغيرة بالشراكة مع مؤسسلا Indii، وهي منصة إقراض عبر الإنترنت.

ويجرى تقديم القروض للشركات التي تعلن على منصة الشبكات الاجتماعية الخاصة بها وستتراوح من 500 ألف روبية (6720 دولارًا) إلى 5 ملايين روبية، وقالت الشركة عبر موقعها على الإنترنت إن سعر الفائدة سيكون من 17 إلى 20% سنويًا وبدون ضمانات.

وتخطط «فيس بوك» أيضًا لتوفير تخفيض في الفائدة للشركات المملوكة للنساء، قائلة «لكي تكون الشركات مؤهلة للحصول على قروض، يجب أن يكون لها وجود في 82 مدينة هندية».