لغز «ملعقة» أحمد سعد على «فيس بوك»: عمل فني قريب أم دعابة لجمهوره؟

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لـ«ملعقة»، وعليها كلمة «soon» (قريبا) وتوجه بسؤال لجمهوره قائلا: «تفتكروا إيه؟». وكان اللافت للنظر هو أن الصورة عليها لوجو لقناة «مزيكا»، الأمر الذي جعل بعض المتابعين يتوقعون وجود عمل فني قريب للمطرب.

وعقب نشر سعد لصورة الملعقة، انهالت التعليقات من متابعيه، الذي تساءلوا عن سر الصورة وما العمل الذي سيتبعها.

التفاعل لم يكن فقط من قبل متابعي أحمد سعد، وإنما أيضا من الفنانين، حيث عقب تامر عاشور على الصورة، وقال المفروض تكتب «spoon» بدل soon يا نجم.

كما علق الشاعر أحمد حسن رؤول، قائلا «المفروض تعزمنا على العشا».

ولا يزال أحمد سعد، يتكتم على تفاصيل الصورة، وإذا ما كانت تشير إلى عمل فني قريب، أم أنها مجرد دعابة مع جمهوره.

أحمد سعد تخطى حاجز 30 مليون مع أغنية ملوك

يشار إلى أن أحمد سعد، حقق نجاحا جماهيريا كبيرا مؤخرا من خلال أغنية «الملوك» حيث تخطت نسب مشاهدتها علي «يويتوب» حاجز الـ20 مليون مشاهدة وتقول كلمات الأغنية:

أنا مش شايف فيكم حد

أنتم عيال عايشين على الحك

كل الناس عارفكوا على القد

كل الناس عارفة انى غشيم

عمرى فى يوم ما احتاجت لحد

مش تفخيم والله بجد

واقف وسط الكل اسد

متربتش انى ابقى لئيم

فالتنفيذ عندى الصواريخ

أنا عناب ياسطى المريخ

وسط حروبى بضرب بوازيك

وسط بلادى بكتبلى تاريخ

حبيبى بابا حضرنا جينا عصابة

عيشنا بساطه هتنجح

لو فيه إرادة Alone محتاجتش حد

أنا أساند نفسى

أرقام بترن بتزن على التليفون

حبونى لما وصلت اتلونوا 100 لون

كورتك تيجي عارضة

كورتي بتيجى جوون

سكوت سكوت سكوت سكوت

جت الملوك ملوك ملوك ملوك

مفيش هروب هروب هروب

من الأسود من الأسود

احنا مش بنبيع كلام

احنا ناس دوغرى و تمام

مش شاغلنا مين اللى قال

الحقود ملهوش مكان

تنكشنى تشوف جنان

وتتلم الجيران

ربك أداني حكمة في اللسان

اكلكم بالكلام يانج

زوكش جى من السلام

أخوك ملهوش أمان