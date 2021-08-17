اتكلم براحتك.. «فيس بوك» يعلن إضافة ميزة التشفير التام لمكالمات ماسنجر

أصبحت مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية عبر «فيسبوك ماسنجر»، Facebook Messenger، أكثر أمانًا في الوقت الحالى من أى وقت مضى، وقال موقع «BGR. IN»: إن التحديث الأخير لتطبيق ماسنجر يوفر ميزة التشفير من طرف إلى طرف والتي ستجعل جميع مكالمات الصوت والفيديو التي تحدث على ماسنجر Messenger آمنة ولن يتمكن سوى المستلم والمرسل من الوصول إلى المكالمات.

وأضاف الموقع: أن مكالمات ماسنجر Facebook Messenger أصبحت أكثر أمانًا من أي وقت مضى، تمامًا مثل الدردشات الفردية، ومع التحديث الأخير، يحصل Facebook Messenger على ميزة تشفير شاملة للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.

تشفير تام لمكالمات ماسنجر

ويجلب التحديث الأخير التشفير التام إلى مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية على Facebook Messenger، بكلمات بسيطة، ستبقى جميع الدردشات التي تحدث على Messenger بما في ذلك مكالمات الفيديو والصوت بين المرسل والمتلقي للرسالة من الآن فصاعدًا.

ويعتبر أفضل شيء في ميزة التشفير من طرف إلى طرف هو أنه حتى فيسبوك Facebook لن يكون قادرًا على الوصول إلى الدردشات.

وقدم فيسبوك Facebook تشفيرًا شاملاً للمحادثات الفردية في عام 2016، ولا سيما، لاستخدام ميزة التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات على Messenger، حيث سيحتاج المستخدمين إلى تشغيل المحادثة السرية الميزة الأولى.

وتعليقًا على توفير ميزة التشفير الشامل لمكالمات الفيديو والصوت على Facebook Messenger، قالت Ruth Kricheli، مديرة إدارة المنتجات في Facebook Messenger: «يتوقع الناس أن تكون تطبيقات المراسلة الخاصة بهم آمنة وخاصة ، ومع هذه الميزات الجديدة، نحن نمنحهم مزيدًا من التحكم في مدى خصوصية مكالماتهم ودردشاتهم».

وأعلن عملاق الوسائط الاجتماعية أيضًا عن البدء قريبًا في اختبار ميزة التشفير من طرف إلى طرف لمحادثات مجموعة Messenger، بالإضافة إلى ذلك، أعلن Facebook أيضًا عن توفير تشفير شامل للرسائل المباشرة على Instagram.

وسيختبر فيسبوك Facebook فى استخدام ميزة التشفير من طرف إلى طرف لمجموعات Messenger ورسائل Instagram Direct فقط بين مستخدمين محددين وسيتم طرحها في النهاية للجميع في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن أنباء تشير أن خيار التشفير من طرف إلى طرف في Messenger سيكون خيارًا وسيحصل المستخدمون على المرونة لتمكينه أو تعطيله عند الرغبة.