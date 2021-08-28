حظك اليوم برج القوس السبت 28-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مواليد برج القوس الانطلاق ويكرهون تقييد الحرية، وهم ودودون واجتماعيون وكرماء، ويتكيفون مع الجميع ويصادقون الأغلبية العظمى من البشر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 28-8-2021 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن ترفع درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم برج القوس 28-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم للتركيز على تلبية احتياجات عاطفية وعائلية ومنزلية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.