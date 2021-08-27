حظك اليوم برج الحمل الجمعة 27-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحمل بقدرته على العمل بجد واجتهاد حتى يستطيع تحقيق أهدافه وطموحاته بتولي المناصب العليا والقيادية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

الشمس وعطارد بمنزل العمل يمدانك بأفكار مبتكرة، فقط اليوم ينصحك الفلك أن تراجع جيدا حساباتك وقراراتك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم معاكسة فينوس.. تستطيع -إذا تعاملت بلباقة وحنان- أن تحصل على التقدير والمكانة المرموقة لدى من تحب.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.