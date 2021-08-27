«الإسكان»: بيع 260 ألف قطعة أرض للمواطنين خلال الفترة الماضية

قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن الدولة قامت بطرح عدد كبير من الأراضي للبيع خلال السنوات الماضية تخطت حاجز الـ260 ألف قطعة أرض للمواطنين فقط، لافتا إلى أن كل تلك الأراضي التي جرى بيعها من أجل البناء عليها بغرض السكن، «إحنا عملنا تشبع بمختلف المدن».

الإسكان: لجان مختصة تراقب سلوك المواطن تجاه تلك الأراضي

وأضاف «عباس»، خلال استضافته ببرنامج «مشروعات مصر»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن الوزارة لا تقوم ببيع مثل تلك الأراضي من أجل أن يشتريها المواطن فقط ويتوقف عن البناء، ولكنها تقوم عبر لجان مختصة وأذرعها بالمجالات المختلفة بمراقبة سلوك المواطن تجاه تلك الأراضي، ومدى جديته في بنائها بغرض السكن.

مراقبة مصير الـ260 ألف قطعة أرض

وأوضح أن الوزارة تقوم أيضًا بمتابعة معدلات التنفيذ بالبناء على تلك الأراضي، وكذا التنفيذ بشكل يتناسب مع شكل المدينة التي سيسكنها المواطن، «إحنا لينا أذرع مختلفة في الوزارة نقوم بمراقبة مصير الـ260 ألف قطعة أرض اللي تم بيعها خلال الفترة الماضية، وبنتأكد من مدى جدية المواطن اللي قام بشرائها بالبناء والإسكان فيها».

وأكد أن الحكومة تقوم بمراجعة كل قطع أراضي جرى تسليمها للمواطن لمعرفة مواقفها التنفيذية على مستوى العمران، وأيضًا من أجل المحافظة على النسق العمراني المنظبط الذي يجري بالبناء بالمدن الجديدة الجاري تنفيذها، «بدأنا نوجه بأن يكون هناك نمط عمراني يحقق جودة الحياة المنشودة في كل المباني».

وتابع: «إحنا بنتابع ونشوف هل تم تنفيذ المرحلة الأولى أو الثانية من البناء، إذ أننا نطمن بأن الدنيا ماشية تمام، وممكن لما ندرس موقف الأراضي وحاجة المواطنين لأراضي جديدة يجرى طرح أراضي جديدة بمدن الصعيد للبناء».