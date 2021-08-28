«حريق الصين» بدأ بشقة والتهم برجا تسكنه 419 عائلة (فيديو)

اندلع حريق ضخم في مبنى سكني شاهق في مدينة داليان شمال شرقي الصين، أمس، الجمعة، وأظهرت فيديوهات للحريق تم رفعها على مواقع السوشيال ميديا، حطام المبنى الناتج عن النيران وهو يتساقط في الشوارع، فيما أفادت تقارير إعلامية صينية أن هذا الحريق الذي أشارت إليه وسائل إعلام باسم «حريق الصين»، بدأ باشتعال النيران بإحدى الشقق وانتقل منه لبقية المبنى.

الحريق انتقل إلى برج يسكنه 419 عائلة

وقالت السلطات المحلية إن «حريق الصين» الذي نشب في إحدى الشقق في الطابق الـ19، قبل أن ينتشر بعد فترة من الوقت إلى مختلف أطراف المبنى الذي تسكنه 419 عائلة (818 شخصا).

China:The fire in Dalian Kaixuan International Building pic.twitter.com/sOqJf5b6fs — handsm (@handsm54350947) August 27, 2021

وذكرت السلطات، أنه لم ترد فور اندلاع الحريق (حريق الصين) معلومات عن وجود مصابين أو عالقين في المبنى.

وأكدت جريدة جلوبال تايمز الرسمية الصينية، الناطقة باللغة الإنجليزية، في تدوينه على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا حتى الآن جراء الحريق، مشيرة إلى أن السبب وراء هذا الحريق لا يزال قيد التحقيق الآن.

68 عربة إطفاء تشارك في إخماد النيران

إلا أن تقارير إعلامية صينية، ذكرت أن النيران انبعثت من إحدى الشقق بالمبنى بعدما أبلغ أحد السكان عن أن شيئا اشتعل فيه النيران في الشقة.

ويشارك في إخماد النيران 68 عربة إطفاء و366 إطفائيا،ـ حسبما نقلت روسيا اليوم عن وكالات. وللمساعدة في جهود الإنقاذ تم قطع إمدادات الغاز والكهرباء عن المبنى، حسبما أكدت جريدة جلوبال تايمز الرسمية الصينية.