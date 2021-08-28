أمير كرارة وعزيز الشافعي وحسن شاكوش ضيوف حفل حماقي في الساحل

حضر عدد من النجوم حفل محمد حماقي في الساحل الشمالي، المقرر انطلاقه بعد قليل، وكان من أبرز الحاضرين الفنانين أمير كرارة وحسن شاكوش وعزيز الشافعي وأمير طعيمة.

وكان محمد حماقي قد طرح أغنية «لو هتسيب» وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، والتي تصدرت التريند في 9 دول عربية، وهي مصر والإمارات والكويت والسعودية وتونس وقطر والأردن ولبنان والمغرب.

وتقول كلمات أغنية «تك» لحماقي:

(حبيبي داس على قلبي تك

وأنا يا ناس كده ع المحك

ومابقاش في عندي شك

خلاص ملكني هواه

ده أنا مشيت علشانه عكس

على زمان علمت اكس

ولو اعيش وياه في حبس

هقول دي أحلى حياة

بدوب ادوب ادوب من عينيه

وانسى روحي بين إيديه

قلبي داب م اللي اسمه إيه

وخلاص مسلّم ليه

حبيبي داس على قلبي تك

وأنا يا ناس كده ع المحك

ومابقاش في عندي شك خلاص ملكني هواه

أنا زمان كان عندي كبر

مابمشيش للحب شبر

ليه مابقاش كده عندي صبر وليل نهار بناديه

ياما سنين عِشت في قلق

قابلته الموضوع فرق

كده خلاص لموا الورق

ده مافيش كلام بعديه

بدوب ادوب ادوب من عينيه

وانسى روحي بين إيديه

قلبي داب م اللي اسمه إيه وخلاص مسلّم ليه

حبيبي داس على قلبي تك

وأنا يا ناس كده ع المحك

ومابقاش في عندي شك خلاص ملكني هواه)