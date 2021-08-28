محمد حماقي يستقبل أحمد الجندي صاحب فضية طوكيو: فخورين بيك

استقبل الفنان محمد حماقي، على مسرح حفله بالساحل الشمالي، البطل أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو 2020 في لعبة الخماسي الحديث.

وقال «حماقي» لـ «الجندي»: «أحنا فخورين بيك أنت نموذج مشرف لينا كلنا ومنتظرين منك الدهب في دورة باريس 2024».

حماقي يروج لحفله فالساحل الشمالي

وروج الفنان محمد حماقي لحفل الساحل الشمالي منذ ايام عبر حسابه الخاص بموقع «فيسبوك»؛ إذ نشر البوستر الدعائي له

وعلق عليه قائلا: «مستنيكم في الساحل يوم الجمعة 27 أغسطس في الماسة العلمين»، وتفاعل عدد كبير من جمهوره مع المنشور.

جدير بالذكر تصدر محمد حماقي التريند في عدد من الدول العربية بأغنية «لو هتسيب»؛ إذ حصد المركزين الأول والثاني في 9 دول عربية، وهم مصر والإمارات والكويت والسعودية وتونس وقطر والأردن ولبنان والمغرب.