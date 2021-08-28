منهم أحمد زكي.. عرض مقتنيات الفنانين للبيع في مزادات علنية على السوشيال

بيع مقتنيات الفنانين في مزادات علنية، يعتبر من الموضوعات العادية في الغرب، حيث يحرص العديد من النجوم على بيع مقتنياتهم في حياتهم، وكذلك تقوم أسرهم أحيانًا بعرض مقتنياتهم بعد رحيلهم للبيع في مزاد علني، ولكن في مصر دائمًا ما ترتبط مزادات بيع مقتنيات الفنانين لمشاكل خاصة بعد رحيلهم، حيث تفاجأ أسرهم ببيع مقتنيات ذويهم في مزادات علنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أبرز الحالات التي تٌباع فيها مقتنيات الفنانين بهذه الطريقة نرصدها لكم كما يلي:

نور الشريف

فوجئت أسرة ومحبي الفنان الراحل نور الشريف بعرض بعض مقتنياته للبيع بمزاد على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وذلك بعد 6 سنوات من رحيله، حيث عرضت عدة صفحات لتبادل الصور والمجلات والمقتنيات القديمة نوادر ومتعلقات شخصية من مكتبة الراحل نور الشريف للبيع، كان على رأسها 10 بكرات أصلية، من فيلم زمن حاتم زهران، بالإضافة إلى عدة شرائط كان الراحل سجل عليها مواد فيلمية، عن غزو الولايات المتحدة الأمريكية لدولة العراق عام 2003، وأيضًا عرض مقتنياته الشخصية من اسطوانات أغاني نادرة.

مقتنيات نور الشريف تباع عبر «فيس بوك».. المالك: اشتريتها من محل أنتيكات

الفنان حسن كامي

فوجئ محبو الفنان الراحل حسن كامي وأسرته بعرض مقتنياته الشخصية وبعض الكارنيهات الخاصة به وجواز سفره وبعض مقتنياته ومنهم جراب لعلبة السجائر مصنوع من الذهب ومكتوب عليه اسمه، وبعض صوره، للبيع في مزاد على أحد الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعرض بائع تحف مقتنيات الفنان الراحل حسن كامي الخاصة للبيع في مزاد علني بعدما حصل عليها من الصعيد على حد قوله، في الوقت الذي قال فيه زوج شقيقة الفنان الراحل إن هذه المقتنيات سٌرقت منذ عام.

تعرف على أسعار مقتنيات حسن كامي بعد عرضها بمزاد على «فيس بوك»

أحمد زكي

كما عٌرضت مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي للبيع أيضًا، وذلك بعد وفاة نجله هيثم أحمد زكي، وعدم وجود وريث له، حيث اتهم رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والوريث الوحيد له، مستشاره القانوني السابق، بالاستيلاء على مقتنيات أحمد زكي، واعدا أنه سيبذل جهودًا ضخمة بشأن استعادتها ومنحها لوزارة الثقافة.

التفاصيل الكاملة للاستيلاء على مقتنيات أحمد زكي: جهود كبيرة لاستعادتها