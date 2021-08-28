تحقيق الاستخبارات الأمريكية حول كورونا: انقسام حول نشأة الفيروس

بعد 3 شهور من أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإجراء تحقيق حول نشأة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، توصل مجتمع الاستخبارات الأمريكية إلى تقييم غير حاسم حول أصول الفيروس، الذي أودي بحياة 4499191 شخص حول العالم منذ ظهوره الاول في أواخر العام قبل الماضي 2019، فيما وصفت الصين التقرير الأمريكي بشأن منشأ الفيروس بالتلاعب السياسي.

وقال تقرير نُشر علنًا، أمس الجمعة، إن مجتمع الاستخبارات لا يزال منقسمًا حول أي من النظريتين السائدتين «الفيروس جاء من تسرب معمل» أو أنه «نُقل من حيوان إلى إنسان بشكل طبيعي»، من المرجح أن يكون صحيحًا. ونرصد أبرز ما جاء في التقريرالصادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

-هناك إجماع موحد بين أجهزة الاستخبارات على أن النظريتين معقولتان.

-فشل التقرير في الوصول إلى تقييم قاطع حول أصل الفيروس وأطاح ببعض النظريات.

-قيم مجتمع الاستخبارات أن الفيروس، لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي.

4 وكالات استخباراتية أمريكية ترجح التعرض الطبيعي لحيوان كتفسير مرجح لمنشأ كورونا

- 4 وكالات استخباراتية أمريكية إضافةً الى مجلس الاستخبارات الوطني رجحت التعرض الطبيعي لحيوان كتفسير مرجح لمنشأ كورونا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

-وكالة واحدة تنحاز إلى نظرية تسرب الفيروس من مختبر، فيما لاتزال 3 وكالات غير قادرة على التوصل الى استنتاج.

-معظم الوكالات كان تقييمها منخفضًا بالنسبة إلى أنه من غير المحتمل أن يكون كورونا مصممًا وراثيا.

-3 وكالات استخباراتية أكدت عدم قدرتها على تأكيد أي من التفسيرات دون معلومات إضافية.

- مجتمع الاستخبارات سيحتاج إلى مزيد من المعلومات عن الأيام الأولى للفيروس لتقديم تفسير أكثر تحديدًا لأصل كورونا.

- افتقار اللجنة الدولية والمجتمع العلمي العالمي إلى العينات السريرية أو الفهم الكامل للبيانات الوبائية من أولى حالات الفيروس.

-تواصل بكين عرقلة التحقيق العالمي، وتقاوم تبادل المعلومات وتلقي اللوم على الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

- قال التقرير إن المسؤولين الصينيين لم تكن لديهم معرفة مسبقة بالفيروس قبل التفشي الأولي.