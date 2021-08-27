ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 215.4 مليون حالة

واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في الارتفاع، حول العالم، وسجلت الإصابات منذ ظهور الفيروس في أواخر العام قبل الماضي 2019، 215477312 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات، 4488570 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 192657649 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبة إلى 245158 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 1841 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 245158 حالة.

وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس،، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2265 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقال مسؤولون دبلوماسيون في «برلين»، أمس الخميس، إن كوريا الجنوبية سترفع قيود دخول الوافدين القادمين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة «شنجن» اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقال مسؤولون دبلوماسيون في السفارة الكورية في ألمانيا، إنه سيتم استئناف برامج الإعفاء من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد الأوروبي و«شنجن» في 1 سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

كما سجلت الولايات المتحدة، أمس الخميس، ‏‎164952‎‏ إصابة جديدة ‏بالفيروس و‏‏‎1229‎‏ ‏حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ‏‎38341339‎‏ حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى ‏‎ ‎‎631440‎ حالة وفاة.‏

«الصحة العالمية» تعلن استقرار الموجة الثالثة لـ«كورونا» في قارة أفريقيا

وفي سياق متصل، قالت منظمة «الصحة العالمية»، أمس الخميس، إن الموجة الثالثة للفيروس في افريقيا استقرت مع تسارع وتيرة حملة التطعيم البطيئة في القارة، وأوضحت المديرة الإقليمية للمنظمة ماتشيديسو مويتي، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أنه تم تسجيل نحو 248 ألف إصابة جديدة الأسبوع الماضي، انخفاضا من 282 ألفا منتصف يوليو الماضي، في حين تضاعف عدد التطعيمات 3 مرات إلى 13 مليونا.

وأوضحت مويتي، أن المنظمة تأمل الآن في أن تتمكن من تطعيم 10% من سكان القارة الأفريقية، بنهاية سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه من المقرر وصول 117 مليون جرعة الشهر المقبل وستكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى 34 مليون جرعة إضافية، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

بدوره، ندد القائم بأعمال السفارة الصينية في مصر، «شياو جيون تشنج»، بسلوك واشنطن في مسألة تتبع أصول «كورونا»، وأكد الدبلوماسي الصيني، أن الولايات المتحدة تحاول التنصل من مسؤولية استجابتها الضعيفة للفيروس، وتسعى لتشويه سمعة البلدان الأخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.