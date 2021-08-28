إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

اندلعت مشاجرة بين أبناء عمومة بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، اُستخدمت فيها الشوم والعصى، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، وانتقلت الأجهزة الأمنية في سوهاج إلى مكان الواقعة، وسيطرت على الطرفين وألقت القبض عليهما.

وبفحص الواقعة تبين أن سببها مشاجرة بين الأطفال تدخل على إثرها الكبار، ونُقل المصابون إلى مستشفيي جرجا العام وسوهاج الجامعي للعلاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بوجود مصابين بدائرة مركز جرجا، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على الطرفين، وضبطهما.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وتبين من المعاينة والفحص أن المشاجرة اندلعت بين كل من طرف أول «محمود. ح. ح. ع»، 23 سنة، عامل، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة، ونُقل لمستشفي سوهاج الجامعي، و«محمد. ح. ع»، 25 سنة، مزارع، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وطرف ثان «خلف. ح. ا»، 30 سنة، عامل، و«جاد. ح. ا»، 25 سنة، عامل، مصابين بكدمات متفرقة بالجسم، ونُقلا إلى مستشفى جرجا العام.

وتبين أن الطرفين أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، وبسؤالهما اتهم كل منهما الآخر بالتعدي بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، وتبين أن سبب الواقعة خلاف بين الأطفال. وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.