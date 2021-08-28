بينهم 3 أطفال.. إصابة أسرة كاملة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة منزلية فاسدة، بقرية طما فيوم التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي؛ لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بوصول 6 من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، مصابين باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة منزلية فاسدة، داخل منزلهم قرية طما فيوم التابعة لمركز اهناسيا، وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين باشتباه تسمم غذائي

ووصل إلى مستشفى بني سويف التخصصي، «علاء.م.ع» 31 سنة، و«نجاة.ج.ح» 55 سنة، و«رشا.ع.ت» 25 سنة، و3 أطفال وهم «جني.ع.م»، و«فرحة ع.م» 7 سنوات، و«ريتاج.ع.م» 3 سنوات.

وبالكشف الظاهري على المصابين، تبين أنهم شعروا بحالة أعياء عبارة عن قيء ومغص وإسهال ،عقب تناولهم وجبة طعام داخل منزلهم بقرية طما فيوم بمركز إهناسيا.

وضع المصابين تحت الملاحظة

وأجرى أطباء مستشفى بني سويف التخصصي غسيل معدة للمصابين، وأخذ عينات ووضعهم تحت العلاج والملاحظة بقسمي الباطنة والأطفال وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.