بالأسماء.. إصابة 6 في انقلاب سيارة ميكروباص بـ«صحراوي بني سويف»

أصيب 6 أشخاص، بكدمات وكسور وإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس، بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه المنيا، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه المنيا، وعلى الفور وجه بسرعة إخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتوجيه رجال المرور لرفع آثار الحادث.

10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظتي بني سويف والمنيا بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث دفع مرفع إسعاف بني سويف بـ7 سيارات، ومرفق إسعاف المنيا بـ3 سيارات.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم حسين أحمد عبدالوهاب، 57 سنة، مصاب اشتباه كسر بالحوض، وعلي سيد محمد، 45 سنة، مصاب باشتباه كسر بالحوض، ومحمد علي حسن، 50 سنة، مصاب ببتر بالذراع الأيسر، وحسين أحمد حسين، 25 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وعمر أحمد هاشم، 14 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد أحمد هاشم، 30 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

تقديم الرعاية الطبية للمصابين بمستشفى بني سويف الجامعي

من جانبه، وجه الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات الجامعية، بتوجيه كافة الرعاية الطبية للمصابين في الحادث.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.