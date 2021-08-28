تسجيل أول حالة إصابة بكورونا بين الغزلان فى أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أول حالة إصابة لغزلان بفيروس «كورونا» في العالم، لتنضم الغزلان بذلك إلى قائمة الحيوانات التي ثبت إصابتها بالفيروس، وفق ما أعلنت السلطات الأمريكية ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية حول فيروس كورونا في أمريكا.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية أعلنت من قبل إصابة حيوانات بفيروس كورونا من بينها «كلاب وقطط ونمور وأسود وفهود جليدية وثعالب مائية وجوريلات وحيوان المينك».

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول من حيث معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت أرقاما قياسية وبخاصة في مرحلة ذروة الوباء العام الماضي وبدايات العام الحالي.

لا يعرف متى أصيب الغزال البري الأبيض بفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية تسجيل الإصابة بفيروس «سارس كوف 2» الذي يسبب «كوفيد-19»، في الغزال البري الأبيض الذيل في ولاية أوهايو، حيث نقلت وكالة أنباء «رويترز»، عن ليندساي كول المتحدثة باسم وزارة الزراعة الأمريكية قولها: «لا نعرف كيف تعرضت الغزلان لسارس-كوف-2»، مضيفة: «من الممكن أنها تعرضت له من خلال البشر أو البيئة أو غزلان أخرى أو حيوانات أخرى».

بينما يقال إن فيروس كورونا انتقل عبر حيوان وسيط إلى الإنسان في البداية، إلا أن ذلك لم يتأكد حتى الآن.

انتشار كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

ويأتي ذلك في وقت تواصل سلالة دلتا كورونا انتشارها في العالم وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب آخر الإحصاءات فإن 500 حالة إصابة بفيروس كورونا تصل المستشفيات كل ساعة تقريبا، ليكون المتواجدين في في المستشفيات الأمريكية الأعلى منذ فترة.

ورغم انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلا أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يؤكد أن واشنطن مسيطرة على انتشار الفيروس وقادرة على السيطرة أكثر.

وتراهن السلطات الأمريكية على التوسع في حملة التطعيم، حيث اتخذت الإدارة الأمريكية والولايات مزيدا من الإجراءات التحفيزية لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.