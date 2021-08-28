بسام راضي: مصر حريصة على دعم العراق لعودته لدوره الفاعل

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس العراقي برهم صالح استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر بغداد الرئاسي ويعقد جلسة مباحثات ثنائية وموسعة معه.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في مؤتمر بغداد للحوار والشراكة تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.