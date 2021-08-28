بث مباشر.. مراسم استقبال الرئيس السيسي في بغداد

بثت فضائية «إكسترا نيوز»، مراسم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب وصوله لمطار بغداد؛ للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة».

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى مناقشة السبل الكفيلة؛ لتعزيز مسار الحوار البناء؛ بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.