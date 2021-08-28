«الدمغة والموازين»: تكويد 5 آلاف قطعة ذهب يوميا بنظام الليزر

قال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن المصلحة بدأت في التكويد التجريبي للقطع والمشغولات الذهبية بنظام الليزر، معلنا أنه يتم حاليا دمغ 5 آلاف قطعة ذهب يوميا على سيستم صغير بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تمهيدا لدمغ كل الذهب على سيستم يجري تنفيذه حاليا مع شركة «تي إي داتا».

استمرار دمغ الذهب بالنظام القديم مع الليزر ضمن المراحل التجريبية

وأكد اللواء عبدالله منتصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على أن الـ5 آلاف قطعة ذهبية المكودة يوميا، يتم أيضا دمغها بنظام الدمغة القديمة مع نظام الليزر، حيث أن طرح الذهب حاليا في الأسواق يتطلب دمغه بالنظام القديم، لحين الانتهاء من المراحل التجريبية لنظام التكويد بالليزر.

تدشين سيستم لنظام تكويد الذهب بالتعاون مع «تي إي داتا»

وكشف اللواء عبدالله منتصر، عن أن المصلحة تتعاون حاليا مع شركة «تي إي داتا» من أجل تدشين سيستم لنظام تكويد الذهب، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو إدخال بيانات المشغولات الذهبية على سيستم تجريبي خاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تمهيدا لما سيحدث على قاعدة البيانات الرئيسية بعد الانتهاء من تدشينها مع شركة «تي إي داتا».

بيانات ستدون على الذهب بعد تطبيق نظام الباركود

** رقم تسلسلي أو باركود.

** مكونات القطعة.

** وزن القطعة.

** نوع الجرام.

** اسم المصنع.

** البيانات الضريبية.

وأكد رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، على أنه يجري حاليا تحميل البيانات الخاصة بمشغولات الذهب المنتجة حديثا على سيستم خاص بوزارة التموين كمرحلة تجريبية لما سيتم العمل به في المرحلة النهائية من أجل قراءة بيانات القطع الذهبية من خلال البار كود المدون عليها.

وأضاف اللواء عبدالله منتصر، أن دمغ الذهب بالليزر وتحديد بار كود لكل قطعة ذهبية لا يتكرر لقطعة أخرى، يؤدي في النهاية إلى منع تقليد الذهب وغشه، فضلا عن أنه سيحد من سرقات الذهب بسبب أن أي قطعة ذهبية لها كود مسجل ببيانتها على سيستم نظام التكويد وبالتالي يصعب تداولها عند سرقتها.