سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 28-8-2021

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في كافة أعيرة المعدن الأصفر في السوق المحلية اليوم السبت 28 أغسطس، وذلك بالتزامن مع إجازة البورصة، وذلك بعد أن شهدت أسعار الذهب تذبذبًا على مدار الأسابيع الماضية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم بين 903 و905 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 790 و792جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

واختلف سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 677 و679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6320 إلى 6336 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، اليوم السبت الموافق 28 أغسطس، نحو 917.63 جنيه، و58.45 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 802.94 جنيه، و51.15 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 688.23 جنيه، 43.84 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قال إنّ الارتفاع في سعر الذهب دائمًا ما يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.