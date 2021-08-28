محامي فتاة «مول دمنهور»:نورهان اتفقت مع المتهمين بالمصيف على قتل نجلاء

قال أسامة عطية بدوي، محامي «نجلاء» والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة المول»، ضحية الغدر في دمنهور بمحافظة البحيرة، إن التخطيط للواقعة بدأ في يوليو الماضي، إلا أن المحاولة باءت بالفشل لرفض سائق «توك توك» مساعدة الجناة.

وتابع «بدوي»، أن المتهمة «نورهان» تواصلت تليفونيًا مع المتهم الثاني «مصطفى. ع»، أثناء تواجدها في المصيف مع أسرتها، لوضع خطة أخرى للقضاء على «نجلاء» عقب فشل الخطة الأولى.

تحديد يوم ارتكاب الواقعة

وأشار محامي المجني عليها، أنه تم الاتفاق على يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس الجاري، لتنفيذ الواقعة، مضيفًا أن المتهم «محمد. ع» أنكر ارتكاب الواقعة إلا أنه اعترف أثناء مناظرته بفيديوهات كاميرات المراقبة.

المجني عليها تلفظ أنفاسها الأخيرة

وأضاف أنه اثناء إحضار «مصطفى» الشريط اللاصق لكتم صوت «نجلاء»، أطبق «محمد ع» على عنق المجني عليها قرابة دقيقتين ونصف الدقيقة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وفقدت مقاومتها، بعد أن أحدثت له عدة جروح في جانبي عنقه وفر هاربًا عقب سقوطها أرضًا.

خطيب المتهمة يؤكد سلامة قواها العقلية

وأضاف «بدوي»، أن خطيب المتهمة أدلى بأقواله في التحقيقات، ومفادها أن «نورهان» تتمتع بكامل بقواها العقلية طيلة فترة خطوبتهما، ولم يصدر منها ما يثبت خلاف ذلك.

اضطراب الحالة النفسية للمتهمة

وذكر هيثم عبدالعزيز، المحامي الثاني للمجني عليها، أن المتهمة في كامل قواها العقلية، إلا أنها في حال الاضطراب النفسي لأي متهم يوضع داخل مستشفى حكومية للأمراض النفسية قيد الملاحظة، لمعرفة الحالة النفسية له وقت ارتكاب الواقعة.

الطب الشرعي يقر بمشاركة المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة

وأضاف «عبدالعزيز»، أن الطب الشرعي ذكر أن أحد المتهمين خنق المجني عليها حتى اُزهقت روحها، وينطبق هذا على المتهم «محمد» طبقا لكاميرات المراقبة، وهو ما أقره عقب إنكار ذلك، مشيرًا إلى أن المتهمة طعنت المجني عليها عدة طعنات في الرأس من الخلف وفي العين والقدم ظنا منها أن «نجلاء» ما زالت على قيد الحياة.

وحول ما ردده البعض من إجبار المتهمة على الاعتراف بارتكاب الواقعة، قال محامي المجني عليها، إن قانون الجنايات يتضمن تصوير المتهمين في محل الواقعة، وهذا ما حدث يوم 7 أغسطس الجاريـ، حيث مثلوا الجريمة كاملة كما ارتكبوها، وهو ما يثبت ارتكابهم للواقعة.