شعراوي: إعلان نتيجة مسابقة قيادات المحليات خلال شهرين

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة من إجراء المقابلات الشخصية لنحو 1610 من المتقدمين لمسابقة القيادات المحلية بالمحافظات لاختيار 62 رئيس مدينة أو مركز أو حي، وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى الدكتور عصام شعث، أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة.

2100 متقدم لوظائف القيادات المحلية

وقدم شعراوي خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة من المحافظين والقيادات والعاملين باللجنة على الجهود التي بذلوها خلال فترة إجراء المقابلات لاختيار أفضل العناصر من المتقدمين للمسابقة بعد توسيع قاعدة الاختيار للقيادات الجديدة ومد الإعلان الرسمي للمسابقة لمدة شهرين لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين والذين وصل عددهم نحو 2100 متقدم.

خلفيات المتقدمين للقيادات المحلية

وأكد وزير التنمية المحلية على أن المتقدمين الذين تم إجراء المقابلات الشخصية لهم تنوعت خلفياتهم الوظيفية والعملية ما بين عاملين حالياً بالإدارة المحلية وبعض القطاعات الخدمية بالدولة مثل التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والنقل والإسكان والقطاع الخاص والشرطة والقوات المسلحة.

مقترحات التطوير وحل مشكلات المحليات

وقال شعراوي إنه سيتم خلال الفترة الحالية تجميع ورصد التقييمات والدرجات لأعضاء اللجنة العليا للقيادات لكل المتقدمين للمسابقة والذين انهوا آخر مراحلها بإجراء المقابلات الشخصية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم عقب ذلك التنسيق مع بعض الجهات المعنية بالدولة خاصة الجهات الرقابية تمهيداً للإعلان عن النتيجة والتي من المتوقع أن تكون خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للقيادات حرصت على التعرف من المتقدمين خلال المقابلات الشخصية على بعض خبراتهم الوظيفية ومقترحاتهم للتطوير سواء للوظائف المتقدمين لها وكيفية تنفيذها أو طرق حل مشاكل وتحديات الإدارة المحلية بوجه عام.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم مناقشة المتقدمين أيضاً في بعض الموضوعات الخاصة بالمحليات، ومن بينها مواجهة مشكلة القمامة والتطوير الإداري والتصدي للفساد وتطوير الهياكل الإدارية وعمل الإدارات الهندسية والتحول الرقمي والحوكمة ودعم القطاع الخاص وتحسين موارد المحافظات والحفاظ على المال العام.

اجتياز الاختبارات

وأكد شعراوي على أن جميع المتقدمين اجتازوا من قبل بعض الاختبارات في اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة، مشددا على أن الوزارة تسعي لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن الوزارة أعلنت في وقت سابق عن مسابقة تلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية.