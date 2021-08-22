لماذا تنتشر الشيشة بالمقاهي رغم حظرها؟.. مصدر بـ«التنمية المحلية» يجيب

رغم حظر الشيشة في المقاهي والمطاعم ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، إلا أن بعض المقاهي والكافيهات تخالف الحظر، وتقدم الشيشة لروادها بشكل مخالف لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، ما يثير تساؤل عدد من المواطنين، لماذا تنتشر الشيشة في المقاهي رغم حظرها؟، حيث أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن الحملات مستمرة من جانب الوحدات المحلية بالمحافظات بالتنسيق مع الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، ومنها منع تداول الشيشة في المقاهي حفاظا على سلامة المواطنين.

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إلى وجود تهاون من قبل البعض، وهناك مقاهي تقدم شيشة ويتم يوميا ضبطها، وهذا يرجع إلى السلوكيات السلبية لدى البعض وينعكس سلبا على المواطنين، داعيا إلى الابلاغ عن أي مقهى يقدم الشيشة للتعامل الفوري معها، لافتا إلى أن هناك حالات تحايل كثيرة على الإجراءات من قبل أصحاب المقاهي، حيث يتم غلق الباب ثم فتحه مرة أخرى، كما أن هناك من يقدم الشيشة في أماكن داخل المقاهي، ومن يفعل ذلك يضر صحته وأسرته.

غلق المقاهى المخالفة

وأقرت الحكومة الإجراء المتبع ضد أي مقهى يخالف الإجراءات الاحترازية، ومنها حظر الشيشة، وهو غرامة 4 آلاف جنيه، علاوة على الغلق لمدة أسبوعين، وإذا تكررت المخالفة تغلق المنشأة لمدة شهر، وذلك للحد من تدخين الشيشة داخل المقاهي طوال فترة انتشار فيروس كورونا، مع استمرار الحملات لوقف أي تجاوزات تشهدها المقاهي وإنفاذ القانون على المخالفين.

متابعة مواعيد غلق المحلات والمقاهى

وفي سياق متصل، تواصل المحافظات متابعة مواعيد غلق المحلات والمقاهي والمطاعم، لضبط الشارع والحد من الفوضى ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من مراعاة نسب التشغيل للحد من الزحام داخل المطاعم والمقاهي، والتأكيد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم، والحد من أي تجاوزات، وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين.