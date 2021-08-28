وزيرة التضامن تعلن إطلاق منصة مودّة الرقمية بلغة الإشارة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق منصة مودة الرقمية بلغة الإشارة حرصاً على التطوير المستمر لمشروعات الوزارة والعمل على إتاحة برامج التوعية لكافة الشباب المصري دون أي تمييز، حيث يعمل المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودّة»، خلال الفترة الماضية على تحويل المحتوى الرقمي للمنصة والمكوَن من 21 مقطعا على توفير المحتوى لذوي الهمم من ضعاف السمع والكلام.

ويأتي الإطلاق الجديد ضمن جهود المشروع في إيصال الرسائل المعرفية التي تتعلق بالحياة الاسرية لجميع المواطنين، وتمكين الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج والمخطوبين وحديثي الزواج من متحدي الإعاقات السمعية بالمعارف المختلفة التي تتناولها المنصة في كافة الجوانب الاجتماعية الواجب مراعاتها لبناء علاقة زوجية وأسرية ناجحة بدءا من أُسس اختيار شريك الحياة ومفهوم الزواج وخطوات حل المشكلات، بالإضافة لتقديم محتوى توعوي ثري يؤكد أهمية الفحوصات الطبية الواجب تطبيقها قبل وخلال الزواج.

وتعمل المنصة على التوعية بأهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة والمُباعدة بين الولادات، وأيضا إلقاء الضوء على الرأي الشرعي في كثير من القضايا المتعلقة بالزواج، ومن بينها الأركان والشروط والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.

يذكر أن منصة مودة قام أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فعاليات منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وهي تُمثِّل نموذجاً للتحوُّل الرقمي في تناول القضايا المجتمعية، حيث وصل عدد المترددين على المنصة حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري 4.267.590 شاب وفتاة، وأنه لمزيد من التفاصيل الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة:‏ www.mawadda-eg.com.