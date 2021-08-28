راضي: الرئيس العراقي أكد حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر

قال السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، الرئيس برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس العراقي رحب بزيارة الرئيس إلى بغداد، مؤكدا على تقديره العميق للسيد الرئيس على المستوى الشخصي، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

حريصون على تقديم الدعم للعراق في كل المجالات

من جانبه، أكد الرئيس على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كل المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافةً إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.