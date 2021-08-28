أمريكا تدرس الإفراج عنه بعد 53 سنة سجن.. من هو الفلسطيني سرحان سرحان؟

بعد نحو 15 مرة من طلب الإفراج عنه، أخيرا استجابت لجنة الإفراج المشروط في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لطلب السجين الفلسطيني واللاجئ سرحان سرحان، الذي أدين بقتل روبرت كينيدي أحد مرشحي الرئاسة السابقين عام 1968 ليقضي الرجل الذي كان شابا وقتها نحو 53 عاما في السجن إذ أنه حكم عليه بالسجن مدى الحياة، وسط انقسام بين أبناء ضحيته حول قرار الإفراج.

تفاصيل الحكم بالسجن مدى الحياة على سرحان سرحان

وسرحان سرحان المسجون في سان دييجو، قدم من قبل 15 طلبا للإفراج عنه، لكن كل الطلبات قوبلت بالرفض للفلسطيني الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.

وقتل سرحان المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي، 42 عامًا، بالرصاص، خلال تواجده بفندق أمباسادور بمدينة لوس أنجليس في يونيو من عام 1968، وذلك رفضا لمواقفه السياسية التي اعتبرها سرحان داعمة لممارسات إسرائيل.

وجاءت لحظة قتل كينيدي مأساوية، إذ أنه كان لتوه ألقى خطاب النصر عقب فوزه بالانتخابات التمهيدية في ولاية كاليفورنيا، ليصاب بالرصاص ويتوفى في اليوم التالي.

حسم مصير سرحان سرحان خلال 120 يومًا

ويبلغ سرحان سرحان في الوقت الحالي 77 عاما، وقال مسؤولون في إدارة السجون الأمريكية، إن قرار الإفراج عن سرحان سرحان سيرفع إلى الفريق القانوني للجنة، للبت فيه خلال مدة لا تزيد على 120 يوما، كما يمنح القانون بعد ذلك حاكم الولاية مهلة 30 يوما يحق له فيها السماح بتنفيذ قرار الإفراج أو وقفه.

وقال مفوض مجلس الإفراج المشروط روبرت بارتون عن سرحان سرحان: «نعتقد أنك كبرت... لم أعد أقدر على رؤية سرحان وجها لوجه.. لقد عشت حياتي في خوف منه ومن اسمه.. وأنا ممتن اليوم لرؤيته كإنسان يستحق التعاطف والحب».

فيما قالت محامية سرحان، إن موكلها لم يتهم أبدا بانتهاك خطير داخل السجن، وإن مسؤولي السجن يرون أنه لا يشكل خطرا.

تباين آراء بين أبناء روبرت كينيدي حول الإفراج عن سرحان

وانقسم أبناء روبرت كنيدي أمام القرار بالإفراج عن سرحان سرحان، إذ قال 6 من أبناء المرشح الرئاسي الأمريكي السابق إنهم صدموا من القرار، وطلبوا من حاكم الولاية أن لا ينفذ قرار الإفراج عن سرحان سرحان ليبقى داخل السجن.

وقال الأشقاء الستة في بيان: «لقد أخذ سرحان سرحان والدنا من عائلتنا وأخذه من أمريكا... نحن في حالة عدم تصديق أن هذا الرجل سيوصى بالإفراج عنه».

في المقابل، قال أحد الأشقاء دعما للإفراج المشروط عن سرحان إنه «بينما لا يمكن لأحد التحدث بشكل قاطع نيابة عن والدي، أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه بناءً على التزامه المستمر بالعدالة والإنصاف، فإنه سيشجع بقوة هذا المجلس على إطلاق سراح سرحان بسبب السجل الرائع لإعادة تأهيل سرحان».