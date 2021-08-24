حرائق كاليفورنيا تدفع 42 ألفًا من سكان الولاية لترك منازلهم

أجبرت حرائق كاليفورنيا الأمريكية، 42 ألفًا من سكان الولاية على النزوح من منازلهم، بينما تستمر 9 حرائق غابات كبيرة في الاشتعال خارج نطاق السيطرة في الجزء الشمالي من الولاية، وهو ما دفع حاكم الولاية جافين نيوسم بأن يطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان كارثة كبرى في الولاية.

حرائق كاليفورنيا.. قمة أولويات الإطفاء على مستوى الولايات المتحدة

وأشار توم بورتر، رئيس قسم مناطق الغابات ومنع النيران بولاية كاليفورنيا، إلى أن حرائق كاليفورنيا شملت النيران التي اندلعت في «إل دورادو» والتي أحرقت 106562 فدانًا في قمة أولويات عمليات إطفاء النار على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك طبقا لـ«بورتر».

ويخشى المسئولون من أن نيران حرائق كاليفورنيا تشق طريقها لمنطقة حوض بحيرة تاهو المأهولة بالسكان، وحذروا كل سكان كاليفورنيا مطالبين إياهم بأن يكونوا مستعدين لإخلاء منازلهم.

وقالبورتر: «أنا شخصيا لا أعتقد أن نيران حرائق كاليفورنيا ستصل إلى حوض بحيرة تاهو، لكن النيران والطبيعة سبق وذهبت بالنيران إلى أماكن لم أكن أتوقع أنه من الممكن أن تصل إليها».

دخان حرائق كاليفورنيا.. يؤثر على جودة الهواء ويبعث على التشاؤم

و حول الدخان الكثيف المنبعث من نيران الغابات المستعرة بحرائق كاليفورنيا، السماء فوق بحيرة تاهو، يوم الاثنين إلى مشهد يبعث على التشاؤم، إذ أفادت وكالة الحماية البيئية بأن نوعية الهواء بالمنطقة أصبحت خطرة.

أما حرائق منطق ديكسي ضمن حرائق كاليفورنيا، التي تعتبر ثاني أكبر نيران في تاريخ الولاية، والتي ظلت تحترق لأكثر من شهر، تمدد محيطها بشكل كبير جدًا، لأكثر من 500 ميل مربع، و ابتلع هذا الحريق أكثر من 725 ألف فدان، إذ جرى حتى الآن احتواؤه بنسبة 40% فقط.